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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تقديم خدمات جديدة.. نقابة الأطباء تبحث مع وزارة الخارجية شئون أعضائها بالخارج

النقابة تبحث مع الخارجية
النقابة تبحث مع الخارجية شئون الأطباء بالخارج

التقي اليوم الخميس 9 ديسمبر، أ.د حسين خيري نقيب الأطباء، بالمستشار عبد الحميد الرافعي نائب مساعد وزير الخارجية لشئون القنصلية للمواطنين والأجانب والتصديقات، وذلك لمناقشة أطر التعاون بين نقابة الأطباء والقنصلية بشأن شئون الأطباء وأسرهم خارج مصر.

حضر اللقاء محمد نجيب مسئول التصديقات بالقنصلية والدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء وعدد من مسؤولي القنصلية.

وأوضح  الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء أنه طرح عدة مقترحات أهمها استضافة النقابة لمكتب تصديق تابع للقنصلية يكون خاصاً بالتوثيق والتصديق على المستندات الخاصة بأعضاء اتحاد المهن الطبية، موضحا أن تلك المطالب لاقت ترحيب وقبول مبدئي من المستشار عبدالحميد الرافعي، كما أن النقابة ستبدأ في الإجراءات الرسمية لتنفيذها.

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خدمات الأطباء بالخارج

من جانبه أكد الدكتور أحمد حسين عضو مجلس النقابة ومقرر لجنة الإعلام ، أن لقاء نقيب الأطباء مع نائب مساعد وزير الخارجية تناول بحث الشكاوى الواردة من بعض الأطباء بالخارج ، إلى جانب طلب الأطباء بالخارج لانتظام تقديم الخدمات بالقنصليات المصرية وبالأخص خدمة تجديد الرقم القومي .

وأكد  حسين أن المستشار عبدالحميد الرافعي ابدى موافقة على  دورية إرسال بعثات تجديد الرقم القومي عند مطالبة النقابة بذلك مع إحصائية لأعداد الراغبين بما يتناسب مع ارسال بعثة، كما أضاف حسين أن القنصلية أبدت موافقتها علي التصديق علي المحررات الصادرة والمعتمدة من نقابة الأطباء شريطة إقرار مسئولية النقابة عنها فيما عدا الشهادات العلمية التي يلزم إعتماد الجهات المانحة لها.

الأطباء نقيب الأطباء حسين خيري الخارجية القنصلية خدمات الأطباء

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