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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عديت مرحلة الخطر.. ميساء مغربي تكشف تطورات حالتها الصحية

الفنانة ميساء مغربى
الفنانة ميساء مغربى

طمأنت الفنانة ميساء مغربى، جمهورها على حالتها الصحية حيث كانت أعلنت عن تعرضها لوعكة صحية دون الإفصاح عن تفاصيل.

 

وقالت الفنانة ميساء مغربى خلال برنامج “et بالعربى”: "الحمدلله بقيت أحسن وتعديت مرحلة الخطر… وأجريت عملية وأصبحت بخير".

 

وأضافت “ميساء”: أنها عادت إلى التصوير مرة أخرى منذ أسبوعين، حيث كانت تقوم بتصوير مسلسل رمضانى بـ اسم “أدم وحواء”.

 

والجدير بالذكر، بدأت ميساء مغربى، حياتها كعارضة أزياء، ثم شاركت فى مسلسل "نادي الضاحكين" عام 2000، الذى كانت بداية انطلاقها الفنية وتقدم العديد من الأعمال منها نورة، حكم البشر، الدنيا لحظة، فنجان الدم، لعبة المرأة الرجل ولعبة الشيطان.

يذكر أن اخر أعمال ميساء مغربي مسلسل "قلبي معي"،  مأخوذا من قصة لها، وعرض في رمضان قبل الماضي، وهو من بطولة: محمود بوشهري، وديمة الجندي، وأمل محمد، وإبراهيم الزدجالي، وأحمد العمري، وإخراج باسم شعبو، وسيناريو وحوار عثمان جحا، وقصة ميساء مغربي.

الفنانة ميساء مغربي الحالة الصحية لـ ميساء مغربى أعمال ميساء مغربى مسلسل ادم وحواء

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عديت مرحلة الخطر.. ميساء مغربي تكشف تطورات حالتها الصحية

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