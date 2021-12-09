ليلى علوي لـ صدى البلد: مهرجان البحر الأحمر فخر للمنطقة العربية

أكدت النجمة الكبيرة ليلى علوى أن وجود مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي سوف يساهم فى حدوث طفرة ثقافية كبيرة بالمملكة العربية السعودية.

وقالت فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد: أشكر المهرجان السعودي على تكريمي فى أول دورة، وهذا الاحتفاء اللافت الذي قابلته من شعب المملكة الودود، وأتمنى لهم مزيداً من التوفيق والنجاح فيما هو قادم.

وانطلقت الدورة الافتتاحية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بالاحتفاء بدور المرأة في السينما، حيث تم تكريم كل من المخرجة السعودية هيفاء المنصور، والأيقونة المصرية والعربية ليلى علوي، والنجمة الفرنسية العالمية كاترين دينوڤ.

يُذكر أن مراسم حفل الافتتاح انطلقت مع الممثلة والمنتجة والمخرجة السعودية فاطمة البنوي والممثل النجم السعودي يعقوب الفرحان.





وقدّم المهرجان جائزة تكريم خاصة لرئيس معهد العالم العربي في فرنسا، وزير الثقافة الفرنسي السابق جاك لانغ، وذلك تقديراً لإسهاماته في تعزيز العلاقات الثقافية والفنية بين الممكلة العربية السعودية وفرنسا، ولدوره في مدّ الجسور الثقافية بين العالم العربي وفرنسا.



يُذكر أن المهرجان سيعرض في دورته الافتتاحية وعلى مدى عشرة أيام 138 فيلماً من 67 بلداً ناطقة بـ34 لغة لمخرجين معروفين ومواهب جديدة يتم اكتشافها وتقديمها لأول مرة. كما يضم برنامج المهرجان 27 فيلماً سعودياً جديداً لمواهب واعدة ترسم ملامح الموجة الجديدة في السينما السعودية.