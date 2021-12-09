أفريقيا: إعطاء نحو 157 مليون جرعة من لقاح كورونا عبر أنحاء القارة

ذكرت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أنه تم إعطاء أكثر من 157 مليونًا و71 ألفا و64 لقاحًا في جميع أنحاء القارة.

وأوضحت المراكز -في أحدث إحصائيات اليوم الخميس- أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا) في القارة ارتفع إلى 8 ملايين و803 آلاف و411 إصابة، كما سجلت 224 ألفا و138 حالة وفاة جراء الجائحة على مستوى القارة.

وأضافت أن إجمالي حالات التعافي بلغ 8 ملايين و118 ألفا و558 حالة على مستوى القارة منذ بداية الجائحة، منوهة بأنه يوجد في جنوب أفريقيا أكثر الحالات المبلغ عنها ويليها المغرب، ثم تونس، وإثيوبيا وليبيا.