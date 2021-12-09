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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

96 كيس بلاستيكي شفاف..تأجيل محاكمة عامل متهم بالاتجار في الهيروين بمدينة نصر

أرشيفية
أرشيفية

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، تأجيل محاكمة عامل لاتهامه بالاتجار في الهيروين بمدينة نصر.

 

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم وعضوية المستشارين صلاح حريز وأيمن محمد وياسر عمر وبأمانة سر أحمد كمال وعبد المجيد حلمي.

 

كشف أمر إحالة المتهم في القضية رقم 8470 لسنة 2021 جنايات قسم أول مدينة نصر والمقيدة برقم 471 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة قيام المتهمين «على. أ. د. ج»، 27 سنة، عامل وابن عمه «مصطفى . م د. ج»، 32 سنة، عامل بالاتجار في نبات الفودو المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

 

واكد مجري التحريات أنه حال مروره الأمني أبصر المتهمين يتفحصا كيس بلاستيكي بحوزتهما تبين بداخله كمية من أكياس بلاستيكية تحوي كمية من نبات مخدر فقام بضبطهما والكيس البلاستيكي سالف البيان وبفضه تبين بداخله 96 كيس بلاستيكي يحوي كل منها كمية من نبات مخدر وبتفتيش المتهمين عثر بحوزة الأول على هاتف نقال وبحوزة الثاني مبلغ مالي وهاتف نقال وبمواجهتهما بالمضبوطات أقرا بإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلته والهاتفين النقالين للاتصال بعملائهما من المتعاطين.

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وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن 96 كيس بلاستيكي شفاف بداخل كل منها كمية من أجزاء نباتية مخضرة اللون وزنت قائما بالأكياس 110 جراما و30 سنتجرام وثبت أن خلاصة الأجزاء النباتية تحوي على مادة الفودو المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

 

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

محكمة جنايات القاهرة مجمع محاكم التجمع الخامس الاتجار فى الهيروين مدينة نصر

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