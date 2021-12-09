عميد فنون الأقصر يستعرض تفاصيل احتفالية اليوبيل الفضي

عقد الدكتور أحمد محيي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة في الأقصر ، اليوم الخميس، بمقر الكلية، مؤتمرا صحفيا، أعلن فيه تفاصيل احتفالية الكلية باليوبيل الفضي بمناسبة مرور 25 عاما على إنشائها والمقرر إقامتها في الفترة من 12 حتى 15 ديسمبر الجاري، بحضور الدكتور أحمد حمدي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود علام، وكيل الكلية لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور أيمن قدري، قومسير معرض الفن الواقعي، والدكتورة جهاد شريت، قومسير معرض سوشيال ميديا، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، ولفيف من إعلامي وصحفيي الأقصر.

وأشار عميد الكلية إلى أن الاحتفالية تقام على مدار ثلاثة أيام يتخللها مجموعة ورش عمل وندوات ثقافية ومعرض فن تشكيلي وآخر تحت عنوان السوشيال ميديا وفيلما تسجيليا عن الكلية ومدرسيها القدامي والحاليين، موضحا أن الاحتفالية تقام في الكلية وبعض منها في قصر الثقافة بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، والهيئة العامة لقصور الثقافة والقطاع القومي للفنون التشكيلية، وبعض من الجهات الداعمة من المجتمع المدني.

وأكد حمزة أن للاحفالية هدفين هما تنظيم ورش عمل للطلاب لإصقال مهارتهم لكن الهدف الاساسي هو عقد شراكات وبروتوكول تعاون وتآخي مع الفنانين الدوليين المشاركين في الاحتفالية والذين يمثلون جامعات مختلفة دولية ومحلية، كما تستهدف الاحتفالية الترويج السياحي لمحافظة الأقصر من خلال تنظيم عدد من الزيارات للمعالم الأثرية والسياحية في الأقصر.



وتابع: الاحتفالية ستكون مستمرة خلال العام الدراسي 2021-2022، ونستهدف مشاركة 1000 فنان من 100 دولة خلال عام الاحتفالية، حيث نقوم بالتحضير لمعرض فن تشكيلي للطلاب عن الجمهورية الجديدة بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بالأقصر خلال شهر فبراير من العام المقبل كما نقوم بالتجهيز لمؤتمر علمي دولي محكم يقام بالتوازي مع مهرجان الفنون التشكيلية تحت إطار احتفالية الكلية باليوبيل الفضي، كما يجري الآن التنسيق مع السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، لإقامة معرض للطلاب تحت عنوان الهجرة غير الشرعية.

وأوضح الدكتور أحمد حمدي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن المحاضرات والندوات والورش الخاصة بالاحتفالية بدأت بالفعل داخل وخارج الكلية، ونستغل الاحتفالية في تنظيم مجموعة من الورش والمحاضرات والندوات والتي يحاضر فيها مجموعة من الأساتذة وكبار الفنانين ضيوف الاحتفالية، لافتا إلى أنه من ضمن الورش التي بدأت بالفعل أقمنا ورشة عمل للتلاميذ في معبد الأقصر ونحاول عمل معرض لهم، وهناك عدد من أعضاء هيئة التدريس نظموا ورش مثل ورشة الألوان المائية والديجوباج.

ولفت حمدي إلى أن هناك مشاركات متميزة من فنانين متميزين مثل الدكتور عمرو فهمي، رسام الكاريكاتير، الذي ينظم ورشة لفن الكاريكاتير بالكلية، وورشة أخرى للفنان روجية دان، الأستاذ في أكاديمية الفنون في مرسيليا، ومحاضرة للدكتور سيد قنديل عن الهوية واتجاهات الجرافيك، ومحاضرة عن قضايا الفن المعاصر للدكتور صلاح المليجي، وورشة الرسم بالالوان المائية للدكتور حسني أبو كريم، عميد كلية الفنون والتصميم بجامعة الزرقاء، ومحاضرة للدكتور محمد حسني بلحاج، من لبنان.

واستعرض الدكتور أيمن قدري، قومسير معرض الفنون التشكيلية على أرض الواقع أالمعايير الاساسية التي تم تدشين المعرض على أساسها والتي تتمحور حول الذاكرة الفوتغرافية لكافة الأحداث التي مرت على الكلية منذ انشائها حتى الآن ويشارك فيه 120 فنانا.

وأشارت الدكتورة جهاد شريت، قومسير معرض السوشيال ميديا، إلى أن المعرض يضم حوالي 40 دولة و 500 فنان حول العالم، منهم 150 فنانا مصريا، بحضور 10 قوميسرات من عشر دول، ونتلقى يوميا ما يزيد على 25 مشاركة من مختلف الدول، موضحة أن المعرض سيعرض على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى شاشات الميادين مثل ميدان أبو الحجاج وساحة الكرنك وسيعرض في الكلية يوم الأحد المقبل، مؤكدة أن ما يميز المعرض أن أي أحد يستطيع مشاهدة المعرض دون التواجد في الكلية.