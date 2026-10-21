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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق حملات مكافحة الحشرات الطائرة بعزبة البرح في دمياط

عزبه البرج
عزبه البرج
زينب الزغبي


تواصل الوحدة المحلية بمدينة عزبة البرج بمحافظة دمياط ، حملات مكافحة الحشرات الطائرة للحد من انتشارها والحفاظ على الصحة العامة والبيئة المحيطة بالمواطنين، بالتوازي مع متابعة أعمال الإنارة العامة وصيانة الأعمدة والتعامل مع الأعطال لتحسين مستوى الإضاءة بالشوارع.


كما نُفذت حملة نظافة لرفع المخلفات وتجمعات القمامة، مع التأكيد على ضرورة التزام المحال التجارية بتوفير صناديق للقمامة أمامها، بما يساعد على تنظيم تجميع المخلفات والحد من إلقائها بالطريق العام.

اعمال هدم العمارات


وفي إطار الحفاظ على سلامة المواطنين، استمرت أعمال هدم عمارات الإسكان الاقتصادي وعمارة مصنع إدفينا، تنفيذًا لقرارات لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، مع متابعة أعمال الهدم وتأمين محيط المواقع.

لقاء المواطنين 


كما عُقد لقاء دوري مع المواطنين للاستماع إلى شكاواهم ومطالبهم وبحثها بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب المرور على المركز التكنولوجي لمتابعة ملفات التصالح في مخالفات البناء وطلبات تراخيص المحال العامة، والتأكيد على سرعة إنجاز الطلبات وتيسير الإجراءات.

وفي سياق الاستعداد لموسم الشتاء والأمطار، نُفذت جولة ميدانية لمراجعة مناسيب المياه بالترع والمصارف، وتحديد المناطق المحتمل تأثرها بارتفاع المناسيب، ودراسة الإجراءات الوقائية والحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لحماية المواطنين وممتلكاتهم وضمان استمرار كفاءة المرافق.

توجيهات المحافظ 


وتأتي هذه الجهود في إطار توجيهات محافظ دمياط باستمرار المتابعة الميدانية لمختلف القطاعات، وتحسين مستوى النظافة والخدمات والمرافق، ورفع كفاءة الطرق والإنارة، ومتابعة المشروعات وملفات التصالح، وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين والاستجابة لمطالبهم.

دمياط محافظ دمياط عزبه البرج الحشرات الطائرة

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