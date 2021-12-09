نائب محافظ الشرقية: تسليم مركز الحسينية كامل الخدمات في يونيو القادم.. فيديو

قال أحمد عبد المعطي، نائب محافظ الشرقية، إنه تم الانتهاء من كافة الخدمات لقرية الحسينية “من خلال مبادرة ”حياة كريمة"، مؤكدا أنه يتم الآن عمل توصيلات الإنترنت فائق السرعة إضافة إلى خدمات الصرف الصحي والمياه.

وأضاف أحمد عبد المعطي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن المبادرة يتم تنفيذها في مركز واحد بمحافظة الشرقية «الحسينية»، تشمل 656 مشروعا بإجمالي استثمارات 7 مليارات جنيه.

وتابع أحمد عبد المعطي، أن الحسينية تمثل نسبة 31% من محافظة الشرقية، مؤكدا أن الخدمات كانت ضعيفة في المحافظة، مؤكدا أنه من خلال مبادرة “حياة كريمة”، أعدنا إحياء “مركز الحسينية”.

كامل الخدمات

وأشار نائب محافظ الشرقية إلى أنه سيتم تسليم مركز الحسينية كامل الخدمات في 30 يونيو 2022.