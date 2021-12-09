كويكب نيريوس يعبر بجوار الأرض يوم السبت... يحتوي معادن بـ 5 مليارات دولار

ستشهد الكرة الأرضية يوم السبت 11 ديسمبر 2021 عبور الكويكب الكبير المسمى نيريوس البالغ طوله 330 مترًا، وسيمر خلال مدار الأرض بسرعة 23,700 كيلومتر بالساعة من على مسافة آمنة ، لكنه سيظل أقرب إلينا مما كان عليه منذ 20 عامًا.

الكويكب نيريوس سيكون على مسافة حوالي 3.86 مليون كيلومتر، أي حوالي 10 أضعاف المسافة بين الأرض والقمر، قد تبدو هذه فجوة هائلة ، ولكنها وفقًا للمعايير الكونية على مرمى حجر.

تحدد وكالة ناسا أي جسم فضائي يكون ضمن مسافة 193 مليون كيلومتر من الأرض على أنه "جسم قريب من الأرض" وأي جسم سريع الحركة ضمن مسافة 7.5 مليون كيلومتر على أنه "يحتمل أن يكون خطيرًا"، لذا تراقب تلك الأجسام عن كثب ، بهدف البحث عن أي انحراف عن مسارها المتوقع .

تم اكتشاف الكويكب نيريوس في عام 1982 ، وهو يدور حول الشمس كل 1.82 سنة ، ويقترب من الأرض كل 10 سنوات تقريبًا، ويتوقع أن يقترب من الأرض في 2 مارس 2031 ونوفمبر 2050، ومن المتوقع أن يقوم باقتراب مثير للاهتمام في 14 فبراير 2060 عندما سيمر على مسافة 1.2 مليون كيلومتر من الأرض.

كويكب نيريوس يساوي 5 مليارات دولار من المعادن النفيسة حيث يبلغ عرضه حوالي 330 مترًا -غالبًا ما يُقارن حجمه ببرج إيفل .

وأثار الكويكب الذى يبلغ ارتفاعه 330 مترًا ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع.

سيحدث أقرب اقتراب في الساعة 13:51 بالتوقيت العالمي ولن يضرب الأرض، عند مروره بأقرب نقطة له ، سيمر نيريوس على بعد حوالي 3.9 مليون كيلومتر و لكنه لا يزال على بعد حوالي 10 أضعاف بعد القمر عن الارض اى ان الأرض ستكون آمنه تماما عند مروره.

وقد تسبب مرور هذا الكويكب عدة مرات بالارض في تصنيف 4660 نيريوس على أنه كويكب يحتمل أن يكون خطيراً، وذلك لان مداره يقترب من مدار الارض عدة مرات كل قرن ولأنه يمر بها ببطء.

وقد ألقى رواد الفضاء نظرة على نيريوس و تقدر قيمة صخوره التى تحتوى على المعادن الثمينة بنحو 5 مليارات دولار.