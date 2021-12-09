نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع سفير مصر الجديد سبل تطوير العلاقات

بحث نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، مع السفير المصري الجديد في موسكو، نزيه النجاري، اليوم الخميس، تطوير العلاقات الثنائية وتسوية الأزمات في شمال أفريقيا.



وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية بهذا الصدد: "خلال المحادثة، تمت مناقشة قضايا الساعة الخاصة بالتنمية التدريجية للعلاقات الودية التقليدية الروسية المصرية"؛ موضحاً أن اللقاء عقد بناء على طلب الجانب المصري، حسبما ذكرت وكالة أنباء /تاس/ الروسية.



وأشار البيان إلى أنه تم خلال المحادثة تبادل وجهات النظر بشكل معمق في سياق التنسيق الوثيق بين موسكو والقاهرة من أجل تسوية مبكرة لأوضاع الأزمات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



يذكر أن اتفاقية شراكة شاملة وتعاون استراتيجي وقعت في مدينة سوتشي الروسية يوم 17 أكتوبر 2018 خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لروسيا، وتنص الوثيقة على مواصلة تعزيز التعاون بين روسيا ومصر في المجالات السياسية والتجارية الاقتصادية والثقافية، وغيرها من المجالات، وتحدد آليات تعميق التنسيق بين موسكو والقاهرة على مختلف المستويات.