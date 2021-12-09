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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

انطلاق فعاليات مؤتمر أدباء جنوب سيناء الرابع

صدى البلد

أطلق فرع ثقافة جنوب سيناء التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل، فعاليات المؤتمر الرابع لأدباء جنوب سيناء لليوم الواحد بعنوان التنمية فى جنوب سيناء.

وترأس المؤتمر الأديب محمد الدسوقى وأمانة المؤتمر للقاص طارق الصاوى، وبحضور عدد من القيادات التنفيذية والثقافية والتشريعية، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوه، لتنمية الوعى الثقافى ومواكبة القضايا المعاصرة.

بدأت فعاليات المؤتمر بالسلام الوطني، أعقبها كلمة المحاسب فوزي همام مستشار المحافظ والذى أكد فيها على دعم محافظة جنوب سيناء لكافة الفعاليات الثقافية وخاصة مؤتمر الأدباء والذي له بالغ الأثر فى تهذيب النفس وتعديل سلوك المواطن وتنمية واكتشاف المهارات الأدبية لأهالينا بجنوب سيناء، مؤكدًا على سعادة محافظ جنوب سيناء بتلك الفعاليات تعمل على تطوير أبناء فى جنوب سيناء، أعقبه كلمة أمين عام المؤتمر والتى شكر خلالها الحضور مؤكدًا على دور هيئة قصور الثقافة الكبير فى تنفيذ تلك الفعاليات التى تكون بمثابة عيد ثقافي يلتقي فيه الأدباء، تلاه الشاعر خضر إسماعيل رئيس نادى الأدب المركزى بجنوب سيناء والذى قدم خلالها الشكر والتحية للحضور، موضحًا ان مؤتمر الأدباء الرابع بجنوب سيناء يمثل ركيزة هامة فى الحياة الأدبية والمستقبل الثقافي.

بنية أساسية

بينما أكد رئيس المؤتمر خلال كلمته أننا فى حاجه ماسة لما يسمى بالثقافة والمقصود بها القيمة الحقيقة للثقافة والتى تعبر عن التاريخ العميق، موضح انتشار الخطاب العام بين الناس حول فقه الأولويات فى التنمية، وقد تساءل قائلًا: "هل نبدأ بالإنسان وتثقيفه وتعليمه أم نبدأ بالبنية الأساسية، خاصة فى ظل الكثافة والنمو السكاني؟".
    
واختتم المؤتمر بتكريم الأديب الشاعر خضر إسماعيل رئيس نادى الأدب المركزى، والأديبة الراحلة سناء مراد، الأديب خليل البربرى، والأديب وليد الهواري، الذين أثروا الحياة الثقافية بأعمالهم الأدبية.

فرع ثقافة جنوب سيناء سيناء الكاتب محمد نبيل المؤتمر الرابع لأدباء جنوب سيناء جنوب سيناء

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