عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

بعد انتهاء لقائهما الثاني.. ماذا دار بين بوتين وجو بايدن بشأن أوكرانيا؟

لقاء الرئيس الروسي
لقاء الرئيس الروسي مع الرئيس الأمريكي افتراضيا

عقدت القمة المنتظرة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن افتراضيا، الثلاثاء، استغرقت القمة ساعتين كاملتين تحدث فيها الزعيمان حول العديد من القضايا المختلفة التي تخص البلدين والتهديدات التي تواجههما، وعلى رأسها كان الملف الأوكراني.

وفي بيان أصدره البيت الأبيض، حذر الرئيس الأمريكي نظيره الروسي خلال اللقاء بأن روسيا ستتعرض لـ عقوبات شديدة اقتصادية وغيرها في حال حصول تصعيد عسكري في أوكرانيا.

مخاوف الولايات المتحدة

وقال البيان، إن بايدن أعرب عن مخاوف الولايات المتحدة وحلفائها حيال حشد تعزيزات روسية على الحدود مع أوكرانيا.

بوتين يحذر من إبادة جماعية في أوكرانيا

ماكرون يجري محادثات مع بوتين الأسبوع المقبل حول أوكرانيا

وأشار البيت الأبيض إلى أن الرئيسين بحثا أيضا الأمن السيبراني وعملهما المشترك حول مواضيع إقليمية مثل إيران.

وفي أول تصريح له بعد لقاء مع نظيره الأمريكي، اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، أن روسيا لديها الحقّ في الدفاع عن أمنها.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن روسيا تنتهج سياسة خارجية سلمية، لكن لديها الحقّ في الدفاع عن أمنها.

تهديدات أمريكية جوفاء 

ومن جانبه قال خبير العلاقات الدولية، طارق البرديسي، إن روسيا لا تكترث من قريب أو بعيد بالتهديدات الأمريكية، لأن التهديدات الأمريكية تهديدات جوفاء ولا تمثل قيمة بالنسبة لروسيا لأنها تفعل ما تريد.

وأضاف البرديسي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن روسيا ضمت شبه جزيرة القرم في العام 2014 ولم تكترث بالتهديدات الأمريكية والأوروبية، كما أنها ترى أن دول المجاورة لها جغرافيا هي حدائق خلفية وتدخل ضمن مجالها الحيوي.

وتابع: "روسيا هي التي تحدد متى تتدخل عسكريا وتضم الأراضي، ومتى تزيد وتصعد من لهجتها وحدة تدخلاتها، فهي سيدة قرارها".

فرض عقوبات فقط

ولفت أن روسيا تعتبر دولة عظمى بالرغم من اقتصادها الضعيف، ولكن قوتها العسكرية لها معايير وأشكال وثقل أخر، لذلك هل تعتبر قوة عسكرية عظمى.

ستدفعون الثمن.. بريطانيا تهدد بوتين: ستواجه عواقب وخيمة حال مهاجمة أوكرانيا

مهمة حساسة.. بوتين: نحتاج حماية أنفسنا في روسيا من التدخل المحتمل

وعن موقف الولايات المتحدة والأتحاد الأوروبي إذا شنت روسيا هجوما على أوكرانيا، قال الخبير في العلاقات الدولية، إن موقفهم سيكون مجرد فرض العقوبات ولن يستطيع أن تتدخل عسكريا أمام روسيا.

واختتم: "ستستخدم الولايات المتحدة سلاح العقوبات أمام روسيا إذا شنت هجوما على أوكرانيا، ولن يكون سلاحا مجديا لأنه لن يكون له تأثيرا كبيرا على روسيا على المستوى الاقتصادي والسياسي".

بوتين جو بايدن الرئيس الأمريكي الولايات المتحدة أوكرانيا روسيا

موضوعات متعلقة

تحرك عسكري.. سفينة حربية أوكرانية تبحر قرب حدود روسيا وترفض تغيير مسارها

تحرك عاجل من روسيا لمكافحة أوميكرون في جنوب إفريقيا

ترشيحاتنا

وسط تأمين مكثف.. استخراج تابوت أثري ضخم من باطن الأرض بعين شمس

وزير الخارجية السعودي: الاتفاق النووي مع إيران ضروري لأمن المنطقة

شيفروليه تكشف الستار كورفيت E-Ray الهجينة القادمة | صور

ابتعد عن السينما 20 عاما.. كيف أصبح سيد درويش علامة فارقة في حياة كرم مطاوع؟

في ذكراه الـ 50 .. تلاوات ومدائح نادرة لكراون الإنشاد طه الفشني

مجلس النواب يستكمل عقد جلسته العامة بعد غد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنانة الجزائرية فطومة لميتي ووزارة الثقافة تنعاها

حالات بسيطة إلى متوسطة.. لجنة كورونا تفجر مفاجأة حول دخول أوميكرون مصر.. فيديو

كنت بعمل لايف.. السيدة الأجنبية تكشف حقيقة خروجها بـ"البكيني" من شرفة شقتها بالتجمع

مصر للطيران تصدر بيانا عاجلا بشأن المسافرين إلى روسيا

تعليق قوي من ميدو بعد إيقاف مدرب الأهلي بفرمان من الخطيب

مصطفى فتحي يتصدر تريند تويتر.. شاهد

وائل جمعة يطالب كيروش بإعفائه من "الحرج"

كواليس جلسة ضياء السيد العاصفة مع أحمد رفعت في المنتخب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاد يقتل ياسمين عبد العزيز.. ما هو مرض أكياس الشيكولاتة وما مخاطره؟

من غير تكاليف.. 5 طرق بسيطة لـ تزين المنزل في رأس السنة|صور

باستخدام الذكاء الاصطناعي.. الصين تصنع مدفعا بحجم مسدس

أثار مصر المهربة.. شاهد| لحظة استلام 95 قطعة أثرية مصرية من إسرائيل

فيديو

من الغناء لشيماء إلى سرير أمام مدرسة .. هوس الشهرة يسيطر على الشباب|ما القصة؟

احذروا حقنة البرد.. هيئة الدواء تكشف عن أفضل علاج للأنفلونزا

أكياس الشيكولاتة ... حقائق صادمة عن مرض ياسمين عبد العزيز

فيديوجراف.. الشتاء لم يبدأ..توقعات متخصصي الأرصاد خلال الأيام المقبلة

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ