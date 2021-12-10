BMW تكشف عن سلسلة سيارات كهربائية جديدة في الصين.. صور

كشفت شركة BMW الألمانية عن خطط جديدة خاصة بسيارة كهربائية من الفئة الثالثة، وذلك من خلال أخبار أكدتها وزارة تكنولوجيا المعلومات والصناعة الصينية (MIIT)، وسيتم تسويق الطراز الجديد الصديق للبيئة تحت اسم BMW i3 eDrive 35L، وستكون المبيعات في البداية حصرية للسوق الصيني مع احتمالية طرحها في باقي الأسواق مستقبلاً.

ستعتمد سيارة BMW i3 eDrive 35L الكهربائية الجديدة على نسخة محسنة قادمة من سيارات الفئة الثالثة ذات قاعدة العجلات الطويلة المخصصة للسوق الصيني، كما ستتميز عنها بمجموعة من التغييرات الجديدة كلياً، حيث ستأتي بواجهة أمامية ذات تصميم جديد، ومصد أمامي فريد من نوعه ومصابيح LED حديثة وشبكة أمامية كبيرة بعرض مقدمة السيارة.

ومن الخلف ستأتي BMW i3 eDrive 35L بمصد خلفي جديد وجناح هوائي قابل للتعديل، بالإضافة للمسات زرقاء مماثلة للموجودة في حزمة تصميم طرازBMW iX3 ، وعجلات أساسية بقياس 18 بوصة او 19 بوصة كخيار، وممن المخطط أن يتم تزويدهم بإطارات 225/50 و225/45 على التوالي.

ستشترك BMW i3 eDrive 35L في جزء كبير من أنظمة القيادة ونظام التعليق مع سيارة i4 BMW التي تم كشف النقاب عنها مؤخرًا، بما في ذلك المحرك الكهربائي المثبت في الأمام، والذي يمكنه توليد قوة تصل إلى 340 حصانًا و 317 رطلاً من عزم الدوران.

تماشيًا مع لوائح إنتاج السيارات الصينية من المقرر أن يستقبل الطراز الجديد بطارية صينية الصنع كما هو الحال مع البطارية التي المستخدمة في طراز iX3، حيث تم ضبط وحدة الليثيوم والكوبالت والخلايا بواسطة شركة CATLالصينية المتخصصة في صناعة البطاريات.

لم يتم الكشف عن أرقام أداء سيارة BMW i3 eDrive 35L الكهربائية الجديدة حتى الآن، على الرغم من أن المعلومات الواردة في تقارير وزارة الصناعة الصينية تشير إلى أن سرعتها القصوى ستصل الى 112 ميل في الساعة.

ستتوفر سيارة BMW i3 eDrive 35L الجديدة بتصميم ديناميكي هوائي متطور ونظام تعليق هوائي قياسي بهندسة مماثلة للموجودة في سيارة i4، وجاء قرار BMWباستخدام اسم i3للنسخة الكهربائية الجديدة من السلسلة الثالثة بعد أن اقترح المسؤولون أن i3 هاتشباك الحالية ستتوقف عن الإنتاج في عام 2022.

ومن المقرر أن تدخل السيارة الكهربائية الجديدة مرحلة الإنتاج النهائية في النصف الثاني من عام 2022 جنبًا إلى جنب مع سيارة iX3، في مصنع مشترك تديره BMW وشركة Brilliance Automotive في مقاطعة شنيانج الصينية.