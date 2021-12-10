مقتل 100 إرهابي في عملية مشتركة بين النيجر وبوركينا فاسو

أعلن جيشا النيجر وبوركينا فاسو، يوم الخميس، مقتل حوالي 100 إرهابي في عملية عسكرية مشتركة نفذتها وحداتهما بين 25 نوفمبر، و9 ديسمبر، على الحدود بين البلدين اللذين يشهدان هجمات متكررة.

وقالت رئاستا أركان الجيشين في بيان مشترك، إن العملية العسكرية أتاحت ”تحييد حوالي مئة إرهابي، واعتقال حوالي 20 مشتبها به“.

وأضاف البيان أنه خلال هذه العملية العسكرية قُتل أربعة عسكريين من بوركينا فاسو، في انفجار عبوة ناسفة منزلية الصنع في شرق بلادهم.

وأصيب في العملية العسكرية أيضاً 13 عسكريا من البلدين.

وأوضح البيان أن وحدات برية عدة من جيشي البلدين شاركت في تنفيذ هذه العملية العسكرية التي أسندتها أيضا طائرات استطلاع ومقاتلات من كلا البلدين.

ويقع مقرّ قيادة هذه العملية المشتركة في تيلابيري في غرب النيجر.

ولفتت رئاستا الأركان في بيانهما إلى أن العملية العسكرية أتاحت أيضاً تفكيك ”قاعدتين إرهابيتين“ في منطقتي ييريتاغي شرق بوركينا فاسو، وكوكولوكو غرب النيجر ومصادرة أسلحة وذخائر وعبوات ناسفة منزلية الصنع.

وتيلابيري حيث مقر قيادة هذه العملية العسكرية المشتركة، هي منطقة شاسعة ومضطربة تبلغ مساحتها نحو 100 ألف كيلومتر مربع، وهي مسرح منذ عام 2017 لهجمات دامية من قبل جماعات متشددة.

وتقع تيلابيري في ”المثلث الحدودي“ بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي الذي يشهد منذ مطلع العام هجمات تشنّها جماعات متشددة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش.

ومنذ بداية العام الماضي، زادت بشدة هجمات المتشددين في منطقة الساحل غرب أفريقيا، خاصة في بوركينا فاسو ومالي والنيجر، وأغلب الضحايا من المدنيين.