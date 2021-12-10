احتفالية بالأقصر فى العالمي لمكافحة الفساد

نظمت محافظة الأقصر، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية احتفالية بديوان عام محافظة الأقصر بـمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد ، بحضور المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر واللواء محمد مدحت رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة الأقصر وكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة.



وفي كلمته هنأ محافظ الأقصر، قيادات وأعضاء هيئة الرقابة الادارية بهذه المناسبة الهامة مثمناً الخطوات التي اتخذتها الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي اطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مرحلتها الأولى في ديسمبر 2014 ومرحلتها الثانية ضمن فعاليات منتدى أفريقيا 2018 بشرم الشيخ وهي الاستراتيجية التي جعلت مصر تحظى بإشادة الأمم المتحدة نتيجة جهودها في مكافحة الفساد والوقاية منه ، منوها الي اهمية تضافر جهود الدولة والمجتمع للعمل على دعم جهود مكافحة الفساد وتطبيق مفهوم الحوكمة وتقديم الدعم الكامل للأجهزة الرقابية.

فيما أكد رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة الأقصر اهمية التعاون بين كافة المؤسسات للمساهمة في مواجهة الفساد وتيسير الحصول على الخدمات لتحقيق التقدم مشيراً الي ما اتخذته هيئة الرقابة الإدارية من إجراءات متمثلة في الحملات الدعائية وتوعية المواطنين بمواجهة الفساد لينعكس ذلك في استكمال العمل في برامج تطوير الخدمات الحكومية والارتقاء بمعدلات الأداء وتحسينها لإسراع وتيرة تنفيذ مشروعات البنية التحتية.

وخلال الاحتفالية تم عرض فيلم عن جهود هيئة الرقابة الإدارية وإنجازاتها في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الفساد والوقاية منه وتنفيذ العديد من الحملات لوقف ومكافحة الفساد بكافة أشكاله وصوره .

شهد الاحتفالية التي عقدت بديوان عام محافظة الأقصر محمد عبدالقادر نائب المحافظ ومحمد عبدالفتاح، سكرتير عام المحافظة، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ورؤساء المدن وممثليهم والقيادات التنفيذية بالمحافظة .