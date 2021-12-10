جمعة مباركة.. مي عز الدين تشارك صورة بالحجاب على انستجرام

شاركت الفنانة مي عز الدين صورة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلقت مي: “جمعة مباركة” وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها، وكانت أبرز التعليقات كالاتي: وحشتينا يا ميوش - ربنا يبارك فيكي ويحفظك - برنسيسة الفن.

يشار إلى أن آخر أعمال مي عز الدين مسلسل "خيط حرير" من تأليف محمد سليمان عبد المالك، إنتاج سينرجي - تامر مرسي، إخراج إبراهيم فخر الدين، ويشارك في البطولة كلا من؛ مي عز الدين، محمود عبد المغني، أحمد خليل، سوسن بدر، نيكولا معوض، محمد علي رزق، صفاء الطوخي، ولاء الشريف، مي سليم، هنادي مهنى، محمد سليمان، حنان سليمان وأحمد صيام.