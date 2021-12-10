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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جمعة مباركة.. مي عز الدين تشارك صورة بالحجاب على انستجرام

صدى البلد

شاركت الفنانة مي عز الدين صورة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وعلقت مي: “جمعة مباركة” وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها، وكانت أبرز التعليقات كالاتي: وحشتينا يا ميوش - ربنا يبارك فيكي ويحفظك - برنسيسة الفن.

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مي عز الدين تتألق فى أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.. شاهد

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يشار إلى أن آخر أعمال مي عز الدين مسلسل "خيط حرير" من تأليف محمد سليمان عبد المالك، إنتاج سينرجي - تامر مرسي، إخراج إبراهيم فخر الدين، ويشارك في البطولة كلا من؛ مي عز الدين، محمود عبد المغني، أحمد خليل، سوسن بدر، نيكولا معوض، محمد علي رزق، صفاء الطوخي، ولاء الشريف، مي سليم، هنادي مهنى، محمد سليمان، حنان سليمان وأحمد صيام.

محمد علي رزق مي عز الدين خيط حرير أخر أعمال مى عز الدين مسلسل خيط حرير سوسن بدر تامر مرسي

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