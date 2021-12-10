سهر الصايغ تتألق بجلسة تصوير فرعونية

شاركت الفنانة سهر الصايغ صورا جديدة في أحدث جلسة تصوير عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتألقت بالزي الفرعوني، وملابس مطرزة بالتراث المصري القديم، واعتمدت على لوك ميك اب مناسب مع اطلالتها، وتسريحة شعرها المنسدل على كتفيها، مع استخدام أكسسوارات مناسبة لهذه الحقبة التاريخية.

وتشارك سهر الصايغ في فيلم الورشة، تدور أحداثه حول ورشة تمثيل يتدرب بها عدد من الفنانين الشباب ، وقبل بداية العرض بساعات قليلة ، تحدث مفاجأة تقلب الأحداث رأسا علي عقب .

ويشارك في بطولة العمل بجانب نضال الشافعي وسهر الصايغ ، كل من محمد جمعة وأحمد الشامي و حنان سليمان وأحمد حلاوة .

وكانت قد حلت الفنانة سهر الصايغ ضيفة خلال برنامج "سبوت لايت"، المذاع عبر قناة " صدى البلد "، تقديم الإعلامية شيرين سليمان .

وأكدت سهر الصايغ، أن النجاح يتحقق بفضل وتوفيق من الله، لافتة إلى أنها تشارك الان فى فيلم الباب الأخضر للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

وتابعت الصايغ قائلة:" بمثل من وانا صغيرة وحلمى كان أكبر وأسامة أنور عكاشة يختارنى فى عمل من كتابته، حلمى نُصُّه اتحقق، وكان نفسى يختارني وهو عايش".

وعن مشاركتها فى مسلسل إلا أنا؛ أكدت أنها كانت تجربة رائعة للغاية.

مسلسل إلا أنا

وجسدت سهر الصايغ شخصية "عاليا" ابنة الفنان رشدي الشامي، ضمن أحداث حكاية مسلسل إلا أنا “بيت العز”.

حكاية "بيت عز" بطولة سهر الصايغ، رشدي الشامي، عصام السقا، صفاء الطوخي، سلوي محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، هاجر الشرنوبي وتدور الأحداث في إطار اجتماعى عائلى‪.‬



مسلسل "إلا أنا" فكرة يسرى الفخرانى، وعرض الموسم الأول منه على قناة‪ DMC ‬العام الماضى في 8 حكايات، كل حكاية قدمت بطولتها نجمة ومخرج مختلف فى 10 حلقات، وحقق العمل نجاحاً كبيرا مع الجمهور، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة والموجودة دائما في المجتمع المصرى‪.‬