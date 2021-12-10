هل يحق لـ مرتضى منصور الترشح لانتخابات الزمالك.. خبير تشريعات رياضية يحسم الأمر

قال الدكتور الدكتور عبد اللطيف صبحى أستاذ التشريعات الرياضية، إن انتخابات نادي الزمالك ستتم، بعدما أعلن مرتضى منصور، الدعوة لها يوم 20 ديسمبر على أن يتم فتح الباب الترشح يوم 21 ديسمبر لمدة 7 أيام.



وأضاف أستاذ التشريعات الرياضية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن المجلس الحالى هو من يدير العملية الانتخابية.



ولفت إلى أن الانتخابات من الممكن أن يحدث بها عوار، مؤكدًا أن الانتخابات يجب أن تتم فى يوم واحد وفقًا لـ اللوائح، وليس ثلاثة أيام.



وأشار إلى أن الانتخابات يجب أن تتم بعد 4 سنوات، وليس 4 سنوات و يوم، ولذلك من الممكن أن يحدث طعن على هذا الأمر.



وأوضح أن مرتضى منصور ينطبق عليه جميع الشروط للترشح لـ رئاسة نادي الزمالك.



