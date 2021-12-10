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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع ميكانيكي بطعنة صدر في مشاجرة داخل سوبر ماركت بالدقهلية

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

لقي ميكانيكي مصرعه في مدينة الكردي بمحافظة الدقهلية، بعدما طعنه شاب آخر بسلاح ‏أبيض في صدره مما تسبب في إصابته، وجري نقله سريعا إلي مستشفى ميت سلسيل المركزي، ‏وقرر الأطباء تحويله إلي مستشفى الطوارئ بالمنصورة، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله ‏فجري نقله إلي مستشفى منية النصر المركزي تحت تصرف النيابة العامة.‏


تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية بورد بلاغ إلي مأمور قسم شرطة الكردي، من إدارة شرطة النجدة، بوقوع مشاجرة داخل ‏سوبر ماركت في مدينة الكردي مما تسبب في إصابة "محمد محمد عبد الحميد جبر، 29عامًا، ‏وجري نقله إلي مستشفى ميت سلسيل المركزي للعلاج.‏


انتقلت مباحث قسم شرطة الكردي إلي مكان الواقعة، وتبين إصابة ‏"محمد محمد عبد الحميد ‏جبر"، 29 عامًا، بطعنة في الصدر، وقرر الأطباء تحويله إلي مستشفى الطوارئ بالمنصورة إلا ‏أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله وجرى نقل الجثة إلي مستشفى منية النصر المركزي.‏


وبالفحص تبين أن مشادة كلامية وقعت بين المتوفي وشخص يدعي"محمد ح. ا."، داخل السوبر ماركت ‏الخاص به فاستل سلاح أبيض وطعن به الشاب في صدره مما تسبب في إصابته التي أودت ‏بحياته.‏


وتمكنت مباحث الكردي من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة ، وتحرر عن ذلك ‏المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.‏

النيابة العامة مصرع المنصورة الدقهلية منية النصر المباحث الجنائية

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