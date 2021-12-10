مصرع ميكانيكي بطعنة صدر في مشاجرة داخل سوبر ماركت بالدقهلية

لقي ميكانيكي مصرعه في مدينة الكردي بمحافظة الدقهلية، بعدما طعنه شاب آخر بسلاح ‏أبيض في صدره مما تسبب في إصابته، وجري نقله سريعا إلي مستشفى ميت سلسيل المركزي، ‏وقرر الأطباء تحويله إلي مستشفى الطوارئ بالمنصورة، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله ‏فجري نقله إلي مستشفى منية النصر المركزي تحت تصرف النيابة العامة.‏



تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية بورد بلاغ إلي مأمور قسم شرطة الكردي، من إدارة شرطة النجدة، بوقوع مشاجرة داخل ‏سوبر ماركت في مدينة الكردي مما تسبب في إصابة "محمد محمد عبد الحميد جبر، 29عامًا، ‏وجري نقله إلي مستشفى ميت سلسيل المركزي للعلاج.‏



انتقلت مباحث قسم شرطة الكردي إلي مكان الواقعة، وتبين إصابة ‏"محمد محمد عبد الحميد ‏جبر"، 29 عامًا، بطعنة في الصدر، وقرر الأطباء تحويله إلي مستشفى الطوارئ بالمنصورة إلا ‏أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله وجرى نقل الجثة إلي مستشفى منية النصر المركزي.‏



وبالفحص تبين أن مشادة كلامية وقعت بين المتوفي وشخص يدعي"محمد ح. ا."، داخل السوبر ماركت ‏الخاص به فاستل سلاح أبيض وطعن به الشاب في صدره مما تسبب في إصابته التي أودت ‏بحياته.‏



وتمكنت مباحث الكردي من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة ، وتحرر عن ذلك ‏المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.‏