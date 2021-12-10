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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس المتهمة بسرقة الفنانة ديانا هشام بأحد مولات الشيخ زايد

ديانا هشام
ديانا هشام

أمرت النيابة العامة بأكتوبر، بحبس المتهمة بسرقة حقيبة الفنانة ديانا هشام، داخل أحد المولات الشهيرة بمدينة الشيخ زايد 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

وجهت النيابة للمتهمة تهمة السرقة، بعد مواجهتها بكاميرات المراقبة التي رصدت ارتكابها للواقعة.

كان ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهمة بسرقة الفنانة ديانا هشام داخل مول تجاري بالشيخ زايد، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 

وتعرضت الفنانة ديانا هشام، لسرقة حقيبة يدها فى أحد المولات الكبرى، وفقدت مبلغا من المال كان داخل الحقيبة، بالإضافة إلى بعض الأوراق الخاصة بها والكارنيهات واكتشفت من خلال الكاميرات المتواجدة بالمول، أن فتاة هى التى قامت بسرقة الحقيبة.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن المتهمة غافلت الفنانة واستولت على محتويات حقيبتها، وعقب فحص كاميرات المراقبة، تم تحديد هوية المتهمة والقبض عليها، وضبط المسروقات، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

أكتوبر المتهمة الفنانة ديانا هشام الشيخ زايد السرقة

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