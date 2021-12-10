10 فتاوى شغلت بال المصريين في 2021.. التمويل العقاري وتجارة الآثار أبرزها

تصدرت مصر قائمة الدول أكثر إصدارًا للفتاوى بنسبة 17% خلال النصف الأول لعام 2021، وفقا لآخر إحصائيات المؤشر العالمي للفتوى التابع لدار الإفتاء المصرية.

وتحرص دار الإفتاء المصرية دائما، أن تقدم كل الفتاوي الخاصة بالقضايا اليومية، وحسم الجدل فيما يشغل الرأي العام.



كما صدرت العديد من الفتاوي في عام 2021 كان من أهمها :

أرباح البنوك والتمويل العقاري



حسمت دار الإفتاء الجدل حول أرباح البنوك ، قائله إنه يجوز اخذها شرعا، لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، كما يعد الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها حلال ولا علاقة لها بالربا، على خلاف القروض.



وأوضح أمين الفتوى أن التمويل العقاري من البنك لا بأس به ولا يُعد قرضًا لكنه تمويل، مضيفًا أنه يجوز شرعًا أخذ تمويل عقاري من البنك، مشيرًا إلى أن هذا التمويل يقوم فيه البنك بشراء العقار نيابة عن الشخص المتقدم للحصول على التمويل؛ ثم يسدد هو للبنك بعد ذلك.

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