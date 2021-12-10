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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

الحرم
الحرم

تنقل فضائية القرآن الكريم، وفضائية السنة النبوية، بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين، الحرم المكي والحرم النبوي.

أماكن استجابة الدعاء في الحرم المكي
 

الدعاء في باب الملتزم مستجاب -ويقع ما بين الكعبة والحجر الأسود، ومن الدعوات المأثورة عند باب الملتزم: (اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ حَمْدًا يُوَافِي نِعَمَكَ وَيُكافِئُ مَزِيدَكَ، أحْمَدُكَ بِجَمِيعِ مَحَامِدِكَ ما عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، علىٰ جَمِيعِ نِعَمِكَ ما عَلِمْتُ مِنْها وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَعَلىٰ كُلّ حالٍ؛ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ علىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلىٰ آلِ مُحَمَّدٍ؛ اللَّهُمَّ أعِذنِي مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ، وأَعِذْني مِنْ كُلِّ سُوءٍ، وَقَنِّعْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي وَبَارِكْ لِي فِيهِ؛ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ أَكْرَمِ وَفْدِكَ عَلَيْكَ، وألْزِمْنِي سَبِيلَ الاسْتِقَامَةِ حتَّىٰ ألْقاكَ يا رَبَّ العالَمِينَ!) ثمّ يدعو بما أحب.‏

أماكن استجابة الدعاء في المسجد الحرام
 

هناك أماكن استجابة الدعاء داخل الحرم المكي، أولها باب الملتزم الذي كان يلتزم به النبي صلى الله عليه وسلم، ويقع ما بين باب الكعبة والحجر الأسود، وثانيها: باب الحطيم ويقع ما بين الحجر الأسود وحجر إسماعيل هذه المنطقة سميت باب الحطيم، لأن الله يحطم الظالمين بدعاء المظلومين، ثالثها: المنطقة الواقعة تحت ميزاب الكعبة أو حجر إسماعيل وسميت ميزاب لأن الله يذيب المعاصي فيها، رابعها: عند باب المستجاب وهذا الباب مغلق تماما ويقع في الجهة المقابلة بالتمام للباب الكعبة الذي يفتح وأطلق عليه بعض العلماء باب المستجار لأن الله يجيب المضطر إذا دعاه، خامسها: الركن اليماني الذي قال عنه النبي أنه يحط الخطايا حطا، سادسها: جبل الصفا وجبل المروة إذا وقف عندهما الشخص ظهره للجبل ووجهه ناحية الكعبة ودعا الله بما يشاء وهو موقن بالإجابة فيستجيب الله له. سابعها: المسعى بين الصفا والمروة.

فضل الدعاء عند الكعبة

 

الدعاء عند الكعبة المشرفة مستجاب بإذن الله بشرط أن يكون من القلب وصاحبه لديه الثقة في كرم الله ورحمته بالاستجابة، ومن بين شروط استجابة الدعاء عند الكعبة أن يكون الدعاء ابتغاء وجه الله وليس به رياء ولا إثم فلا يجوز ان تدعو على أحد او على قطيعة رحم عند الكعبة فلن يستجيب الله لك.

دعاء دخول المسجد الحرام

 

إذا وصل المحرمُ إلىٰ حرم مكة -زاده اللّه شرفًا- استحبَّ له أن يقولَ: (اللَّهُمَّ هَذَا حَرَمُكَ وأمْنُكَ، فَحَرِّمنِي علىٰ النارِ، وأمِّنّي مِن عَذَابِكَ يَومَ تَبْعَثُ عِبادَكَ، وَاجْعَلْنِي مِن أولِيائِك وَأهْلِ طَاعَتِكَ)، ويدعو بما أحبّ.‏

دعاء عند رؤية الكعبة
 

“اللهُمَّ زِدْ هذا البيتَ تشريفًا وتعظيمًا وتكريمًا ومهابةً وزِدْ مَن شرَّفَهُ وَعَظَّمَهُ ممن حَجَّه أو اعْتَمَرَه تشريفًا وتكريمًا وتعظيمًا وبِرًّا”.

أماكن استجابة الدعاء في المسجد الحرام صلاة الجمعة الحرمين الشريفين الحرم المكي الحرم النبوي

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