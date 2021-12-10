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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شابو وهيروين وأفيون.. مديرية أمن سوهاج تستهدف تجار المواد المُخدرة

صدى البلد

دشن ضباط وحدة مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج، حملة أمنية مُكبرة، أستهدفت تُجار المواد المُخدرة المُختلفة بعدد من مراكز محافظة سوهاج أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية؛ وذلك حرصًا منهم على تطبيق القانون ومُحاسبة الخارجين عنه.

وتمكنت الحملة من ضبط كمية من المواد المُخدرة المُختلفة، بحوزة عدد من ابناء الإقليم؛ بقصد الاتجار، حيث تم ضبط كلاً من:"حماده. ا. م - 39 عامًا - عامل، وأحمد. س. ا - 32 عامًا - عامل"، ويُقيمان بدائرة مركز جهينة غربي المحافظة، وبحوزتهما 55 لفافة لمادة الشابو المُخدر تزن حوالي 60  جرامًا ومبلغ مالي قدره 1000 جنيه، و5 هواتف محمولة.

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وبدائرة قسم أول سوهاج تم ضبط المتهم "مصطفى. ا. د - 27 عامًا - عاطل - ومقيم دائرة القسم"، وبحوزته 15 لفافة لمادة الشابو المُخدر يزنوا حوالي 30 جرامًا ومبلغ مالي قدره 220 جنيهًا وهاتف محمول، كما تم ضبط المتهم "كريم. خ - 33 عامًا - عاطل - ويُقيم بذات الناحية"، وبحوزته 14 لفافة هيروين يزنوا حوالي 30 جرامًا وسلاح أبيض "مطواة" وهاتف محمول.

وبمركز طما شمالي محافظة سوهاج، تم ضبط لفافة كبيرة الحجم لجوهر الأفيون المُخدر تزن حوالي 90 جرامًا و3 قطع لمادة الحشيش المُخدر يزنوا حوالي 300 جرام، وسلاح أبيض "مطواة" ومبلغ مالي قدره 4000 جنيهًا وميزان حساس، حيازة المتهم "عمرو. ا. م - 18 عامًا - عامل - ويُقيم دائرة مركز طما".

 وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار في المواد المُخدرة، والمبالغ المالية من حصيلة البيع.

حُررت المحاضر اللازمة لكل واقعة على حدى، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج المخدرات حملة لفافة شابو

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