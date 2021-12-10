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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

قرارات مهمة من جامعة الأزهر.. حالات البقاء والفصل للطلاب

طلاب جامعة الأزهر
طلاب جامعة الأزهر مع رئيس الجامعة

أصدرت جامعة الأزهر، عدة قرارات مهمة لطلاب وطالبات جامعة الأزهر في القاهرة والأقاليم، تتمثل في حالات البقاء والفصل للطلاب من الكليات.

 

وقالت جامعة الأزهر، إنه فى إطار حرص رئيس الجامعة على تشجيع طلابه على الانتظام فى الدراسة والاجتهاد فيها ومحاولة التفوق الدراسى وعدم الكسل والركون الى وجود العديد من الفرص المتاحة للطلاب للدراسة فى العام الدراسى الواحد ، فقد أصدر قرارات  والذى يتناول بعض النقاط الهامه من المهم جدا الاطلاع عليها وفهم محتواها ، تتمثل تلك النقاط فيما يلى:

١- الحد الاقصى لبقاء الطالب فى الفرقة الواحدة ( فرقة أولى أو ثانية أو ثالثه أو رابعة ) (سنتين فقط ) ( مستجد ثم باقى للإعادة ) ثم يفصل بعدها .


٢- يسمح لطلاب الفرقة (الثانية والثالثة والرابعة) فقط بعد الرسوب لعامين دراسيين ان يتقدم بعمل التماس لمجلس الكلية للسماح له بدخول الامتحان فى المواد التى رسب فيها كفرصة أخيرة.

٢- هذا العام الجامعي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ هو آخر فرصه للنجاح بالنسبة للطلاب المقيدين كاستثنائى (اول مره او ثانى مره او ثالث مره او الاستثنائى حتى التخرج) ثم يفصل بعدها .

٣- اى طالب فى اى فرقة دراسية سواء ( مستجد او باقى للإعادة ) يغيب فى جميع المواد الدراسية فى نفس العام الدراسى ( فصلين دراسيين كاملين ) (وبدون عذر) يفصل من الكلية .

جامعة الأزهر حالات البقاء والفصل الفصل للطلاب الدراسة الحد الاقصى لبقاء الطالب

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