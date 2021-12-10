حيلة فاشلة.. يوتيوبر تدعي اختطافها للهرب من دفع أقساط السيارة بالهرم

لجأت يوتيوبر شهيرة إلى حيلة للهرب من دفع أقساط سيارتها التي بدأ مالك معرض السيارات في مطاردتها بسببها حيث ادعت اختطافها في اتصال هاتفي لوالدتها.

الطريقة التي تحدثت بها الفتاة لوالدتها عبر الهاتف انه احد الاشخاص يتتبعها ويريد اختطافها وما اعقبها من اختفاء الفتاة واغلاق هاتفها دفع والدتها لابلاغ رجال الشرطة وحلت أجهزة الأمن اللغز.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الهرم بلاغا من سيدة مسنة باختطاف نجلتها تدعى «س.م- 25 عامًا»، بعد مكالمة هاتفية معها حيث أبلغتها بأن أحدا يسير خلفها ويريد ملاحقتها ثم أغلقت هاتفها ولم تعد للمنزل، واتهمت الأم صاحب معرض سيارات بخطفها لوجود خلافات بينهما على دفع أقساط سيارة، على الفور تم تشكيل قوة من مباحث القسم.

وبالفحص واستدعاء صاحب معرض السيارات للتحقيق معه أنكر صلته بالواقعة وأنه لم يكن وراء خطفها، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ الكاميرات تبين عدم صحة الواقعة، وأن الفتاة لم يتم خطفها وأنها اختلقت رواية خطفها وذهبت للمكوث فى منزل إحدي صديقاتها.

تمكنت القوات من التوصل لمكان اختفاء الفتاة بمنزل صديقتها، وتبين أنها اختلقت الواقعة، وبسؤالها أثاء التحقيق معها أقرت بادعاء خطفها خوفًا من صاحب معرض السيارات للهروب من دفع الأقساط، ونجحت القوات فى إعادة الفتاة لأسرتها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات، وتم إخلاء سبيل الفتاة وصاحب المعرض.