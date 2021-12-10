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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منة فضالي بإطلالة صباحية على إنستجرام

صدى البلد

نشرت الفنانة منة فضالي عدة صور جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور و الفيديوهات  “انستجرام” .

 

وعلقت منة فضالى قائلة: “صباح الخير”، وتفاعل معهاعدد كبير من متابعيها . 

 

وتشارك منة فضالي في فيلم “ميني بار”، والذي كان صناعه وأبطاله توقفوا عن تصويره منذ أكثر من عام بعد أن انتهوا من تصوير أكثر من 40% من مشاهده الداخلية والخارجية، ولكنه توقف لعدة أسباب، من بينها تداعيات وانتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19) مما أثر على انخفاض نسبة التشغيل فى دور العرض السينمائى التى وصلت إلى 50% قبل أن تزيد فى الآونة المنقضية إلى 70%، مما ساعد على التحفيز والرجوع إلى البلاتو من جديد .

فيلم «مينى بار» يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم ، ويعد أبرزهم النجم نضال الشافعى، مدحت تيخا، صلاح عبد الله، أمينة ، منه فضالى، راندا البحيرى، محمد أتوكا، طاهر أبو ليلة، علاء مرسى، روان فؤاد، ياسر الزنكلونى، محمود فارس، علاء زينهم، حسن عبد الفتاح، صبرى عبد المنعم، إبراهيم المصرى، إبرام سمير، مارى وجيه، الكابتن لوشا، المطرب العراقى محمد السالم، بسام كارم، ماجد إسكندر، محمد السنى وآخرين ومجموعة من ضيوف الشرف، ويعد أبرزهم النجم ميدو عادل، ياسر على ماهر، الفنان الراحل فايق عزب.

 

منة فضالي

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