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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصريح جديد من وزير الخارجية اللبنانية حول استقالة جورج قرداحي

قرداحي
قرداحي

أكد  وزير الخارجية اللبناني، عبدالله بوحبيب، إن استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي "أوقفت الانهيار في العلاقات اللبنانية السعودية لغاية اليوم وهذا أمر مهم".
 
و حول موضوع الاستقالة ذكر بو حبيب قائلا في تصريحات صحفية له  : "لا أريد أن أدخل في ما هو أبعد من ذلك"، مشددا على أن "آخر ما نتمناه الإساءة للعلاقات بيننا وبينهم، لذا كان الإصرار على استقالة قرداحي".

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وحول عودة سفراء السعودية والكويت والبحرين إلى لبنان وعودة سفراء لبنان إلى مقر عملهم، رجح بو حبيب أن "يكون مثل هذا الإجراء رهن اجتماع مجلس التعاون الخليجي الذي سيقرر بلا شك خطوة ما تجاه لبنان، والكل بانتظار ما سيخرج به الاجتماع".

وشدد على أن "الغرب يحبذ بقاء لبنان ذا وجه عربي وغربي، لأن من المهم لهم بقاء بلد متنوع بآرائه يمكن التنقل فيه ومعرفة أحوال دول أخرى من خلاله"، معيدا التذكير بسياسة النأي بالنفس، قائلا: "ليس فقط عربيا بل ودوليا. هناك خلافات بين الدول الكبرى تمنعنا من أخذ مواقف نصفية حيالها من أجل الاستفادة منها، مثلما يفعل غيرنا".

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