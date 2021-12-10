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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الأحد.. عرض فيلم "الأسطورة فاتن حمامة" بمركز ثروت عكاشة الثقافي

صدى البلد

يقيم المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "زينب عزيز" إحتفالية فنية عن الراحلة فاتن حمامه سيدة الشاشه العربية بعرض فيلم بعنوان "الأسطورة فاتن حمامة تأليف سناء الشيخ واخراج اسامة فهمي وذلك يوم الأحد الموافق ١٢ ديسمبر الساعة ٦ مساء بمركز ثروت عكاشة الثقافي والذي يشرف عليه الكاتب والناقد مجدي الشحرى. 

 

و عقب عرض الفيلم تقام ندوة بمشاركه كاتبة السيناريو سناء الشيخ و المخرج اسامة فهمي ويديرها الكاتب والناقد / مجدى الشحرى. 

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يذكر أن "الأسطورة فاتن حمامة" هو فيلم تسجيلى عن حياة الراحلة فاتن حمامة  وهو العمل الذى تناول الجانب الإنسانى والفنى فى حياة وجه القمر فاتن حمامة، إضافة إلى الجانب السياسى الذى يقدم لأول مرة من خلال الفيلم التسجيلى الذى حرص قطاع الإنتاج بالتليفزيون المصرى على إنتاجه.

 

والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات اليوم المقامة بمركز ثروت عكاشة بمدينة السينما محطة المساحة بجوار سينما رادوبيس بالهرم.

المركز القومي للسينما التليفزيون المصري فاتن حمامة ثروت عكاشة السيناريست الجانب الإنساني

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