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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كريم صبرى: تحويل مسار المعدة الكلاسيكي يعالج مشكلة الفتق في الحجاب الحاجز

صدى البلد

قال الدكتور كريم صبري، استشارى جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن تحويل مسار المعدة من العمليات التي تنقص الوزن بصورة فعالة، وتعالج السكر، والضغط والكوليسترول الزائد، ودهون الكبد.

أضاف "صبري"، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي، ورنا عرفة ، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن تحويل المسار تعمل على تقليل كمية الأكل، وتزيد الشبع، وبالتالي إنقاص الوزن بصورة فعالة، مشيرًا إلى أن العملية تشهد استبعاد جزء من الأمعاء المسؤول عن امتصاص 70% من  الدهون، وبالتالي تعمل بأكثر من طريقة لإنقاص الوزن.

أوضح أن عملية تحويل المسار تصلح لمن يصل عمره 65 عامًا بعد إجراء الفحوصات اللازمة للاطمئنان على الصحة، مضيفًا أن تحويل مسار المعدة تصلح في الأوزان الكبيرة، لأنها فعالة أكثر من العمليات الأخرى، وقادرة على الحفاظ على الوزن على المدى الطويل.

 

تحويل مسار المعدة الكلاسيكي تعالج مشكلة الفتق في الحجاب الحاجز


قال الدكتور كريم صبري، استشارى جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن الشخص الذي  يعاني من ارتجاع شديد في المريء، وحموضة لاذعة، عملية تحويل المسار الكلاسيكي فعالة في علاج هذا المرض بصورة فعالة، بالإضافة لفاعليتها في علاج السمنة المفرطة.

تابع "كريم صبري"، أن تحويل مسار المعدة الكلاسيكي يعالج مشكلة الفتق في الحجاب الحاجز،  لافتَا إلى أن هذه العملية تجرى بالمنظار من خلال فتحات صغيرة، والاقامة في المستشفى لا تزيد عن 12 ساعة، ومن الممكن العودة إلى الحياة الطبيعة بعد يوم من إجراء العملية.

أشار "كريم صبري" إلى أنه يفضل تأجيل الحمل عام كامل، بعد إجراء تحويل المسار ، خاصة ان هذه الفترة تشهد نزول في الوزن بصورة كبيرة، مشيرًا إلى أن انقاص الوزن يحسن القدرة الانجابية لدى السيدات والرجال على حد سواء.

تحويل المسار أقوى من التكميم في علاج هذا المرض

قال الدكتور  كريم صبري، استشارى جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن السمنة المفرطة تعطل الانجاب، وتؤدي إلى اضطرابات في الدورة، والإصابة بالتكيس على المبايض، ولذلك هناك ضرورة لخفض الوزن بصورة فعالة.

وتابع "كريم صبري"، أن السن المناسب لإجراء جراحات السمنة يبدأ بعدالـ11 عامًا، خاصة أنها لا تؤثر على الامتصاص، وتزيد من الشبع، وتصلح لمن يزيد وزنه عن 100 كيلو ، ويعاني من اضطراب التنفس أثناء النوم او بعض المشاكل الصحية مثل السكر.

وأضاف أن تكميم المعدة من العمليات التي تعالج السمنة المفرطة، والأمراض المصاحبة، ولكن تحويل المسار أقوى من التكميم في علاج بعض الأمراض مثل الارتجاع الشديد. 

تحويل مسار المعدة مسار المعدة الوزن جراحات السمنة المعدة

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