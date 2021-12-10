جثة متفحمة و 7 سيارات إطفاء.. تفاصيل لهيب مصنع بورسعيد

تمكنت قوات الحماية المدنية التابعة بمديرية أمن بورسعيد من السيطرة على حريق نشب مساء اليوم داخل أحد الهناجر بمنطقة 118 مصنع جنوب بورسعيد

كانت المنطقة الصناعية جنوب محافظة بورسعيد شهدت اليوم الجمعة، حريق هائل في أحد مصانع إنتاج السجاد والموكيت واللباد، وذلك نتيجة أعمال اللحام التي كانت تجرى داخل المصنع.

هذا وقد دفعت قوات الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد بسيارات إطفاء المنطقة الصناعية لحقتها خلال دقائق فريق الدعم الرئيسى بقيادة العقيد هاني المهدي، رئيس وحدة الإطفاء، وتبين اشتعال النيران بشكل كثيف في أجزاء متفرقة بالمصنع، نتيجة تواجد خامات تساعد على الاشتعال.

وتعاملت قوات الحماية بـ 7 سيارات إطفاء، وذلك لسرعة السيطرة على ألسنة اللهب قبل أن تحرق المنطقة الصناعية وتمتد إلى المصانع المجاورة، ونجحت فى السيطرة على الحريق بعد أن أمتد إلى جزء بسيط من مصنع مجاور للفوم.

وتعكف قوات الحماية المدنية على أعمال التبريد، وذلك للتأكد من عدم اشتعال النيران مرة أخرى عقب سيطرتها التامة على النيران.

وعثرت القوات خلال عمليات الاطفاء على جثة تفحمت بسبب الحريق تبين انها لعامل اللحام بالموقع.

تم نقل الجثة الى مستشفى الزهور المركزي التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد والتى تبين انها لعامل لحام يدعى ممدوح كمال فوزي، ويبلغ من العمر 22 عامًا متفحمة وتم وضعها تحت تصرف النيابة



كان اللواء حسني عبد العزيز، مدير أمن بورسعيد، بلاغًا بالحادث، وعلى الفور تم تحرير المحضر الخاص بالواقعة بواسطة فريق بحث جنائي، وتم إخطار النيابة العامة لتتولي بدورها التحقيق.



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