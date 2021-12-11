المتهم فرمهم.. تفاصيل التحقيقات في واقعة دهس 4 طلاب بالشيخ زايد

كشف شهود عيان تفاصيل حادث دهس ٤ طلاب ثانوي بالشيخ زايد حيث قرروا ان المتهم نجل صاحب سلسلة محلات شهيرة كان يسير بسرعة جنونية مستقلا سيارته ماركة استون مارتن في طريق النادي الأهلي واثناء اقتراب الضحايا من "اليوتيرن" أطاح بهم المتهم ما أدى لانقلاب سيارتهم ومصرعهم جميعا.

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والضحايا هم سعيد حسن وعمر حمدي وعبدالله درويش ويوسف عباسي وتبين انهم طلاب بالثانوية العامة.



وأضاف الشهود انه نظرا لإمكانيات سيارة المتهم خرج منها دون إصابات وحضرت سيارة أخرى أقلته وانصرف حتى القت أجهزة الأمن القبض عليه وتصادف مرور سيارة شاهدت الحادث ومستقليها هم من اتصلوا بالنجدة والاسعاف.



وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل جديدة في واقعة دهس شاب لـ طلاب بمدينة الشيخ زايد حيث تبين أن المتهم نجل صاحب سلسلة محلات شهيرة وانه أطاح بسيارته سيارة الضحايا ما أدى لمصرعهم في طريق النادي الأهلي.



ولمزيد من التفاصيل حول التحقيقات في واقعة دهس 4 طلاب بالشيخ زايد شاهد الفيديو التالي..