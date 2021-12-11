عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

المتهم فرمهم.. تفاصيل التحقيقات في واقعة دهس 4 طلاب بالشيخ زايد

صدى البلد

كشف شهود عيان تفاصيل حادث دهس ٤ طلاب ثانوي بالشيخ زايد حيث قرروا ان المتهم نجل صاحب سلسلة محلات شهيرة كان يسير بسرعة جنونية مستقلا سيارته ماركة استون مارتن في طريق النادي الأهلي واثناء اقتراب الضحايا من "اليوتيرن" أطاح بهم المتهم ما أدى لانقلاب سيارتهم ومصرعهم جميعا.

شاهد الفيديو:


والضحايا هم سعيد حسن وعمر حمدي وعبدالله درويش ويوسف عباسي وتبين انهم طلاب بالثانوية العامة.


وأضاف الشهود انه نظرا لإمكانيات سيارة المتهم خرج منها دون إصابات وحضرت سيارة أخرى أقلته وانصرف حتى القت أجهزة الأمن القبض عليه وتصادف مرور سيارة شاهدت الحادث ومستقليها هم من اتصلوا بالنجدة والاسعاف.


وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل جديدة في واقعة دهس شاب لـ طلاب بمدينة الشيخ زايد حيث تبين أن المتهم نجل صاحب سلسلة محلات شهيرة وانه أطاح بسيارته سيارة الضحايا ما أدى لمصرعهم في طريق النادي الأهلي.


ولمزيد من التفاصيل حول التحقيقات في واقعة دهس 4 طلاب بالشيخ زايد شاهد الفيديو التالي..

شاهد الفيديو:

موضوعات متعلقة

حلقت شعرها زيرو.. رسالة من شيرين عبد الوهاب: متخافوش عليا

زي ما الرئيس وعدها.. فرحة بسملة بعد تحقيق أمنيتها وركوب الطائرة

ارتفاع الأمواج 5 أمتار.. رياح بسرعة70 كم في الساعة تضرب الإسكندرية.. فيديوجراف

ترشيحاتنا

والدة أحد ضحايا حادث الشيخ زايد: بعتلي صورة مع أصحابه قبل ما يموت كان حاسس إنه مش راجع

أدهم معتز يحقق ذهبية ثانية لمصري في بطولة كأس العالم للسلاح

40 عاما بدلا من 30 .. مقترح بتعديل سن القبول بمسابقات التوظيف الحكومية

أسامة العبد: لا يمكن أن يأتي متطرف من حفظة القرآن الذين فهموا معانيه

خلال شهرين.. الصحة تطلق فحص طبى شامل للكشف عن هذه الأمراض

صلاة الاستسقاء.. حكمها وكيفيتها ووقتها ودعاؤها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متخافوش عليا.. شيرين عبد الوهاب توجه رسالة لجمهورها

كنت بحب سرطان| شيرين تفتح النار على حسام حبيب مع نضال الأحمدية

علاوة 7% تبدأ بانقضاء سنة من التعيين.. الشيوخ يزف بشرى للعاملين بالدولة

ضرب موظف واحتجزاه.. إحالة رئيس مدينة شبين القناطر السابق ومسئول الأمن للمحاكمة

ماتت مقتولة ولم تنتحر.. صديق سعاد حسني يكشف تفاصيل مقتلها لأول مرة

تصل إلى 9 مئوية .. الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة وتحذر

إلغاء سلالم "الدائري" ومواقف الميكروباص نهائيًا.. تفاصيل

بعد قرارات الحكومة الأخيرة.. الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه للمخالفين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ختام فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى الروسى "جسر الصداقة – 4‎‎"

سفير الاتحاد الأوربي بالقاهرة لـ صدي البلد: مصر أحرزت تقدماً في معدل النمو 2021.. عرضنا المساعدة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. وتبرعنا بـ 300 مليون جرعة للقاح كورونا حول العالم

سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة: مصر محطة مهمة جدا لاستثماراتنا.. صور

نشرة المنوعات.. أول إصابة بكورونا بسبب عضة فأر.. قصة امرأة تزوجت 11 رجل.. عريس يرفض استكمال الزفاف لسبب غريب

فيديو

المتهم فرمهم.. تفاصيل التحقيقات في واقعة دهس 4 طلاب بالشيخ زايد

مفيش حد ما بيحبش| دوللي شاهين تكشف حقيقة نيتها في الزواج

مع احترامي لـ هاني شاكر| دوللي شاهين: لا يجب منع أغاني المهرجانات

فيديو جراف .. أصابع الاتهام تشير إلى كورونا في عزوف المصريين عن الزواج

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ