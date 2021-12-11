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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق ملتقى التوظيف الثاني لكلية التربية الفنية جامعة حلوان .. اليوم

جامعة حلوان
جامعة حلوان

ينطلق اليوم فى كلية التربية الفنية بجامعة حلوان "ملتقي التوظيف الثاني لطلاب الكلية"؛ بهدف توفير فرص عمل مميزة للطلاب، ويقام الملتقي بحضور مجموعة من المؤسسات والشركات والمدارس واصحاب المشاريع والمهتمين بتعيين خريجي كلية التربية الفنية وذلك في إطار التعاون المجتمعي لإتاحة فرص العمل والتدريب وإعداد وتشجيع الطالب المبدع أن يكون مفيدا ومنتجا من خلال مد الطالب والخريج بالخبرات.

ويقام الملتقى تحت رعاية الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية، وتحت إشراف الأستاذة الدكتورة مها مزيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الأستاذ الدكتور إلهامي صباح مدير وحدة الخريجين وفريق عمل من أعضاء هيئة التدريس والطلبة الخريجين من المتطوعين، حيث يحتوي علي العديد من الفعاليات والانشطة مثل اقامه معرض من اعمال الخريجين المتميزين في سوق العمل بحضور العديد من الشركات والجمعيات والمدارس للمشاركه في هذا اليوم بهدف توظيف عدد من الخرجين واقامة مجموعة من ورش العمل في تخصصات الكلية المختلفة وعمل عدد من الندوات قبل واثناء انعقاد الملتقى منها عن كيفية كتابه الcv والمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال والتسويق الالكتروني وكيفيه عمل دراسه الجدوي كما سيتم استضافة مجموعة من الخريجين المتميزين في سوق العمل لعرض خبراتهم في المجالات المختلفة.

ويتيح ملتقى التوظيف الفرصة لأصحاب المشروعات والشركات والمؤسسات المهتمة بمعرفة دور خريج التربية الفنية وإمكاناته فى شتى المجالات، بالإضافة إلى إقامة دورات تنشيطية وتدريبية وتنموية لخدمة الطالب والخريج خلال ملتقى التوظيف الثاني والذي يعد فرصة لإبراز مشروعات الطلاب والخريجين.

 

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كلية التربية الفنية جامعة حلوان الدكتور ممدوح مهدي مدير وحدة الخريجين ملتقي التوظيف الثاني

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