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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الخميس.. أخر موعد لتسجيل الاستمارة الالكترونية لبيانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن اخر موعد لـ تسجيل الاستمارة الالكترونية لبيانات طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي "إلكترونيا" يوم الخميس 16 ديسمبر 2021 .

 

وقالت وزارة التربية والتعليم : أنه على جميع طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي التأكد من تدقيق البيانات على الاستمارة الالكترونية الموجودة على موقع وزارة التربية والتعليم والتي يمكن الوصول إليها عبر الرابط التالي :      moe-register.emis.gov.eg

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه في حالة وجود أخطاء في البيانات المسجلة على على الاستمارة الالكترونية الموجودة على موقع وزارة التربية والتعليم  ، تقوم المدرسة بأجراء التعديلات اللازمة فورا من خلال الاستمارة الالكترونية للتلميذ

وقد ناشدت وزارة التربية والتعليم جميع المدارس الثانوية بضرورة التأكد من انتهاء استلام الطلاب لاجهزة التابلت وشريحة التابلت ، و التأكد  من استقرار خدمة الانترنت بالمدارس الثانوية

كما شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة أن تتأكد المدارس الثانوية من توفر خدمة الانترنت في المادرس الخاصة (المرحلة الثانوية)

وطالبت وزارة التربية والتعليم ، المدارس الثانوية بموافاة وزارة التربية والتعليم بتقرير معتمد من مدير المديرية التعليمية بالموقف العام للمدارس الثانوية بكل مديرية

وعلى جانب آخر .. أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عدم صحة كل ما يتم تداوله بشأن صدور قرار رسمي بـ منع دخول الطلاب غير الحاصلين على لقاح كورونا من دخول الامتحانات هذا العام.

وقال وزير التربية والتعليم، في تصريح خاص لـ موقع صدى البلد: هذا الخبر الكاذب، وتم نفيه عشرات المرات .

كما نفى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الخبر الذي يتم تداوله على السوشيال ميديا الآن والذي يزعم صدور قرار رسمي بـ تعطيل الدراسة في المدارس لمدة أسبوعين، لتجنب انتشار فيروس كورونا بين الطلاب المدارس بالتزامن مع الطقس السيئ.

 

وقال وزير التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد: “لا صحة لهذا إطلاقا، فهذا الخبر لا أساس له من الصحة نهائياً، حيث تنتظم الدراسة في المدارس بشكل طبيعي، وسيتم عقد امتحانات نصف العام في موعدها”.

وناشد وزير التربية والتعليم، جميع أولياء الأمور والطلاب بعدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار التي تنتشر على السوشيال ميديا بشكل غير رسمي، مؤكدا أن الوزارة مسئولة فقط عما تعلنه بنفسها في بيانات رسمية على صفحتها الرسمية على فيس بوك أو الحساب الرسمي لوزير التربية والتعليم.

التربية والتعليم الصفين الاول والثاني الثانوي الاستمارة الالكتروني وزارة التربية والتعليم التعليم

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