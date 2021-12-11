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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نوة قاسم انتهت.. ماذا حدث في الإسكندرية خلال خمسة أيام| فيديو

نوة قاسم
نوة قاسم

على مدار الأسبوع الماضي، شهدت محافظة الاسكندرية انخفاضا حادا في درجات الحرارة مع إرتفاع أمواج البحر إلى 5 أمتار ووصول سرعة الرياح إلى 65 كيلو مترا في الساعة، وذلك بسبب نوة قاسم التي استمرت على مدار خمسة أيام كاملة.
 

وغطت الغيوم والسحب الكثيفة سماء المحافظة منذ عصر السبت الماضي، وحتى صباح الخميس، حيث سطعت الشمس على فترات.

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وشهدت محافظة الاسكندرية صعود الأمواج على كورنيش الاسكندرية في بعض المناطق كشاطئ سيدي بشر، وخالد بن الوليد، والمكس والعجمي.

وشهدت الإسكندرية، تساقط أمطار متوسطة على مناطق متفرقة شرق وغرب المحافظة على فترات طوال أيام النوة مع انخفاض حاد في درجات الحرارة.
 

وأعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تعطيل الدراسة يومي الأحد والأربعاء في جميع مدارس الإسكندرية للطلاب والمعلمين، وتأجيل امتحانات اللغة العربية والتربية الدينية واللغة الانجليزية للصف الرابع الابتدائي التي  كان مقررًا أداؤهما  يومي الأحد والأربعاء.

ورفعت المحافظة حالة التأهب بجميع الجهات المختصة بشركة الصرف الصحي والأجهزة المعنية وفقاً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ورفعت المحافظة حالة الطوارئ؛ تحسبا لسقوط أمطار غزيرة، كما دفعت شركة الصرف الصحي والأحياء بسيارات سحب المياه؛ في محاولة لمنع أي تراكمات لمياه الأمطار في الطرق الرئيسية.

وحذرت محافظة الإسكندرية مواطنيها باتخاذ الاحتياطات اللازمة بعد توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار على المحافظة.

وشهدت كافة الأنحاء سيولة مرورية ملحوظة طوال أيام النوة رغم الشبورة المائية التي كانت موجودة صباحا.

وشدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على جميع الجهات والأجهزة المختصة بشركة الصرف الصحي باتخاذ كافة التدابير والاستعدادات اللازمة للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية والتغييرات المناخية المتقلبة المفاجئة.

وأكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع حالة التأهب للتعامل مع توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلي سقوط أمطار بكثافة متفاوتة الشدة من خفيفة إلى متوسطة ونشاط للرياح علي فترات متقطعة ومناطق متفرقة بنطاق المحافظة.

وأشار نافع أنه تم انتشار سيارات شفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة تحسباً لأي تقلبات مناخية مفاجئة وخاصة بالأماكن الساخنة وطريق الكورنيش وأبو قير، بالإضافة إلى استمرار أعمال تطهير الشنايش والمطابق وتفريغ بيارات محطات الرفع من أية مخلفات ومتابعة مناسيب المصارف علي مدار الساعة.

وأكد نافع استمرار عمل غرفة الطوارئ بالشركة والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل علي حلها فورا، مضيفا أنه يتم التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس ويتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة الشركة قبل بدء حالة الطقس السيء بـ48 ساعة.

الاسكندرية الصرف الصحى حالة الطوارئ حالة الطقس محافظة الاسكندرية تعطيل الدراسة سيولة مرورية الشبورة المائية

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