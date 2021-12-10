جامعة الدلتا تتوج ببطولة الألعاب الإلكترونية للجامعات

انتهت فعاليات بطولة الألعاب الإلكترونية للجامعات بالنسخة 49 من دورة الشهيد الرفاعي التي نظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات بالتعاون مع جامعة كفر الشيخ والاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الإتحاد الرياضي للمصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ.

وشارك في البطولة التي أقيمت بجامعة كفر الشيخ 33 طالب يمثلون 11 جامعة هم جامعات كفر الشيخ وطنطا والمنوفية وعين شمس والاسكندرية وحلوان والفيوم والدلتا والمستقبل والجامعة البريطانية ووزارة التعليم العالى، وقد توجت جامعة الدلتا التي مثلها محمود محسن وعمرو عبدالصبور ووائل محمد بالمركز الأول .. كما حصدت جامعة المستقبل التي مثلها أحمد عبدالحميد وعمر شريف وعمرو أيمن المركز الثاني .. في حين حصلت الجامعة البريطانية التي مثلها محمد عبدالمنعم وأحمد ممدوح ويوسف عادل على المركز الثالث.

يذكر ان البطولة أقيمت تحت إشراف الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الإتحاد الرياضي للمصري للجامعات، والدكتور هشام الجيوشي سكرتير عام الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشؤون التعليم والطلاب وإدارة النشاط الرياضي بالجامعة وشريف عبد الباقي رئيس الاتحاد المصرى للألعاب الإلكترونية.