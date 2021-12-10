جمال سليمان: مسلسل الطاووس سعى لإيجاد موقف اجتماعي موحد ضد التحرش

قال الفنان جمال سليمان، إن مسلسل الطاووس حقق نجاحا كبيرا، وعندما كنت أسير في الشارع، أجد الجمهور يطالبني بعدم ترك حق أمنية ضمن أحداث المسلسل، بعد وجود تعاطف كبير مع قصتها.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد، أن الجمهور يرغب دائما في مشاهدة الظواهر الاجتماعية التي يرفضها المجتمع، ضمن أحداث مسلسل اجتماعي؛ حتى تناقش تلك القضايا والظواهر السلبية.

موقف اجتماعي

وتابع الفنان جمال سليمان، أن تلك الأنواع من الأعمال الفنية تسعى لإيجاد موقف اجتماعي موحد حتى يقف المجتمع جميعا ضد هذه الظواهر مثل التحرش والمخدرات والاستخدام السيء للسوشيال ميديا وانتهاك الأعراض والخصوصيات والتشهير، والتي أصبحت من الظواهر التي يرفضها المجتمع بشكل قاطع.



واستطرد الفنان جمال سليمان أنه في جميع دول العالم عند إثبات جريمة ما؛ يجب أن تكون هناك أدلة لذلك، فهناك مجرمين يهربون من العدالة في بعض الأحيان؛ لعدم كفاية الأدلة.