جمال سليمان يكشف سر عدم تلقيه عروضا فنية في سوريا

قال الفنان السوري جمال سليمان، أنه مر بمراحل عديدة قبل الوصول إلى النجومية، بدأت بالخوف من المستقبل وما إذا كان النجاح سيستمر أم حدث صدفة.

أضاف جمال سليمان خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، أنه في المرحلة الثانية تيقن أن النجاح تحصيل حاصل، وهو نتيجة بذل جهد كبير، مشيرا إلى أنه عندما عاد إلى بلده سوريا لم يحصل على عمل هناك لأن المجال الفني اعتبره أستاذا.

المخرجين السوريين

وتابع جمال سليمان، أن المخرجين السوريين رأوا أن جمال سليمان أستاذا كبيرا ولا يصح أن يملي عليه المخرج أوامر العمل ويطلب منه تعديل المشهد أو اتخاذ موقف ما أثناء التصوير وذلك ما دفعهم الخوف من طلب «سليمان» في أي أدوار فنية، مؤكدا أن المخرج المتمكن لا يخاف من الممثل مهما كانت شهرته أو مكانته أو الجوائز التي حصل عليها.

وأردف جمال سليمان، أنه بعد فترة عمل مع المخرج الكبير هيثم حقي ونفذ معه أعمال كبرى.

ولفت إلى أنه يحب القراءة ومن أفضل الرواية التي قرأها هي رواية «سيدة الزمالك» وتصلح لمسلسل ناجح، إضافة إلى رواية «ثلاثية غرناطة» لـ رضوى عاشور.

