نادي الأسير الفلسطيني: فيلم "أميرة" شوه صورة أطفال الحرية بغزة.. فيديو

قال رائد عامر، عضو مجلس إدارة نادي الأسير الفلسطيني، إن فيلم “أميرة” يشوه قضية الأسير الفلسطيني، مؤكدا أنه الفيلم نقل صورة خاطئة عن ما يعيشه الأسرى.

وأضاف رائد عامر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن تم تشويه صورة أطفال الحرية في فلسطين، مشيرا إلى أنه أثار إستياء عدد كبيرة من الفلسطيننين.

وتابع رائد عامر، أن المسئولين عن الفيلم، أوقفوا الفيلم، مؤكدا أنه تم التأكيد بعدم مشاركة الفيلم في مسابقات دولية.

لسنا ضد الفن

وأشار عضو مجلس إدارة نادي الأسير الفلسطيني إلى أنه نحن لسنا ضد الفن ولسنا ضد الإبداع، مؤكدا أنه لا يجوز أن يتم تناول شئ مسئ للأشقاء العرب، والفيلم يسئ إلى حركة وطنية.