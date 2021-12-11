حكم القنوت في الصلاة وموضعه وأهميته وآراء الفقهاء فيه

حكم القنوت في الصلاة ، القنوت معناه الدعاء، والشافعية والمالكية يقولون بأن القنوت في صلاة الفجر من سنن الصلاة، والشافعية يقولون بأن القنوت يكون بعد الرفع من الركوع والمالكية يرون أنه يكون قبل الركوع.

حكم القنوت في صلاة الفجر



وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء، إن القنوت في صلاة الفجر من السنن وكذلك القنوت في صلاة الوتر في شهر رمضان، من سنن الصلاة كذلك.

وأضاف شلبي، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على فيس بوك، أن القنوت في غير صلاة الفجر غير وارد، ولا يكون القنوت إلا عند النوازل أو الأوبئة فيمكن أن يكون القنوت بعد الإعتدال من ركوع الركعة الأخيرة.

هل دعاء القنوت واجب فى صلاة الفجر ؟

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “هل دعاء القنوت واجب فى صلاة الفجر وعدم تذكره يلزمه سجود سهو؟”.

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء لمصرية عن السؤال قائلا: إن فقهاء الشافعية والمالكية يرون أن القنوت فى صلاة الفجر من السنن الدائمة.

وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب: أن الشافعية يرون ؟أن دعاء القنوت في صلاة الفجر يكون بعد الرفع من الركوع والمالكية يرون أنه يكون قبل الركوع.

وأشار أمين الفتوى إلى أن فقهاء الشافعية يقولون أن من يترك القنوت فى صلاة الفجر عامدا أو ساهيا فعليه يسجد للسهو .

دعاء القنوت



"اللهم ربنا لك الحمد، أنت قيِّمُ السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد حق، والساعة حق.. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ماقدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا إله غيرك".

اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت.

دعاء القنوت في صلاة الفجر



من صيغ دعاء القنوت في صلاة الفجر ما يأتي: (كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُعَلِّمُنا دُعاءً نَدعو به في القُنوتِ من صلاةِ الصُّبحِ اللهمَّ اهدِنا فيمَن هدَيتَ وعافِنا فيمَن عافَيتَ وتوَلَّنا فيمَن توَلَّيتَ وبارِكْ لنا فيما أعطَيتَ وقِنا شَرَّ ما قضَيتَ إنَّك تَقضي ولا يُقضى عليكَ إنَّه لا يَذِلُّ مَن والَيتَ تَبارَكتَ ربَّنا وتَعالَيتَ).[٩] (اللهمَّ إنَّا نستعينُكَ ونستغفرُكَ ونُثْنِي عليكَ الخيرَ كلَّهُ ونشكرُكَ ولا نَكْفُرُكَ ونخلَعُ ونترُكُ من يفجرُكَ اللهمَّ إيَّاكَ نعبُدُ ولكَ نُصلِّي ونسجُدُ وإليكَ نسعى ونَحْفِدُ نرجو رحمتَكَ ونخشَى عذابَكَ إنَّ عذابَكَ بالكفارِ مُلْحِقٌ).