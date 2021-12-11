عايز مهر وعربية.. عريس يرفض استكمال الزفاف إلا بشرط غريب

انتشر مقطع فيديو على فيسبوك لعريس هندي في ولاية أريانا يرفض استكمال مراسم زفافه إلا بعد أن تشتري له عائلة العروس سيارة "فورتشنر" فاخرة، مجوهرات ومهر ضخم في يوم الزفاف.

تحول زفاف هندي إلى كارثة، بعد نشوب مشاجرة بين عائلتي العروسين، بسبب رفض العريس استكمال مراسم الزفاف إلا بعد تلقي مهر كبير وسيارة فورتشنر، مهددا بأنه سيترك العروس في ليلة الزفاف.

وثق مقطع فيديو مشادة بين عائلتي العروسين بعد أن حضرت الشرطة إلى حفل الزفاف الهندي لفض الخلاف.

يظهر والد العروس في الفيديو وهو يروي الحادثة برمتها لوسائل الإعلام وضباط الشرطة بينما ينفي العريس الادعاء.

في المقطع، يتهم يوجيندرا تومار والد العروس، العريس ووالده بالمطالبة بـ "سيارة فورتشنر" يوم الزفاف.

بالإضافة إلى طلبهم الأموال والمجوهرات من أهل العروس، رافضين استكمال مراسم الزفاف إلا بعد تلبية مطالبهم.

وزعم والد العروس كذلك أنهم حاولوا إقناع العريس وعائلته لمدة 4 ساعات وحثهم على الاستمرار في حفل الزفاف لكن عائلة العريس رفضت ذلك.

وهو ما اضطر الشرطة الهندية إلى تعليق الزفاف حتى توقيع المحاضر وفتح التحقيق في الواقعة، فيما ظهرت العروس جالسة في إحدى الزوايا تندب حظها.