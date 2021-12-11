بطولة ليلى علوى وزينة .. محمد أمين يكشف سبب توقف " التاريخ السرى لـ كوثر"

كشف المخرج محمد أمين عن أسباب توقف تصوير فيلمة الجديد “ التاريخ السرى لكوثر ” ، والذى تقوم ببطولته ليلى علوى .

حيث أكد محمد أمين فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، ان العمل توقف سبب خلاف نشب بين الجهات المنتجة ، وحتى الأن تحاول غرفة صناعة السينما حل الأزمة .

وتابع المخرج محمد أمين قائلاً : اتمنى ان يخرج العمل للنور خاصة وانه تم الإنتهاء من تصوير معظم المشاهد ، وقد بذلت مجهود كبير فى كتابته وإخراجه ، بالإضافة الى ان يناقش قضية تغيب الوعى .

وأستكمل محمد أمين حديثه : ان العمل لا يوجد عليه اى مشاكل رقابية ، خاصة وان السيناريو حصل على تصريح من الرقابة وخلال التصوير تم الألتزام بتنفيذ ما فى السيناريو كاملاً " .

فيلم التاريخ السرى لكوثر من بطولة عدد من الفنانين على رأسهم ليلى علوى وزينة ومحسن محى الدين ومن تأليف وإخراج محمد أمين .

يذكر ان المخرج محمد أمين يعرض له حالياً فيلم المحكمة والذى يعتد على البطولة الجماعية .

فيلم المحكمة حقق إيرادات بلغت قيمتها 119251 جنيه ليحتل بذلك المركز الأول ضمن قائمة الأفلام المعروضة حاليا.

فيلم المحكمة يعتمد على البطولة الجماعية ويقوم ببطولته كل من غادة عادل وجميلة عوض ويسرا اللوزى وهو من تأليف احمد عبد الله وإخراج محمد أمين.

يتناول فيلم "المحكمة" للمخرج محمد أمين العديد من القضايا المهمة ومن واقع المجتمع، وتسليط الضوء على الكثير من المشكلات في المجتمعات العربية، وجميع الأحداث تدور فى يوم واحد ومكان واحد وهو المحكمة، ونشاهد قضايا الكثير من الناس، ولكل بطل الخط الخاص به، وهناك 6 قضايا جنائية يسلط الفيلم الضوء عليها.