عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قمر في كل حالاتك وروحك حلوة.. شيماء سيف تدعم شيرين عبد الوهاب

صدى البلد

حرصت الفنانة شيماء سيف  علي دعم النجمة شيرين عبد الوهاب، بعد ظهورها حليقة الشعر،

 خلال إحيائها حفلا غنائيا في مدينة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة، بعد طلاقها من حسام حبيب.

و كتبت شيماء سيف عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": بحبك و قمر في كل حالاتك وروحك الحلوة الي مفيش زيها ،متغبيش تاني و عايزين كل يوم اغنية عشان تعوضينا .

هتفضلي صوت مصر.. مروة ناجي توجة رسالة دعم لـ شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب تتصدر الترند بعد حلاقة شعرها.. ومغردون: قمر فى كل حالاتك


و كانت قد عبرت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن استيائها من تعليقات رواد السوشيال ميديا  بعد حلق شعرها .

وكتبت  شيرين عبد الوهاب عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : لية ميكونش لوك جديد ، لية ميكونش انا الي عملت كدة حتي لو عندي اكتئاب ، لية فرضتها السيء و الاسوء و ظلمتوا شخص بريء و ظلمتوني .

و تابعت : انا قوية بيكوا ، بس مبحبش حبوكم  ليا يخليكوا متشوفوش الحقائق او تكونوا ظالمين .


يذكر ان  تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو مختلفة من حفل الفنانة شيرين عبدالوهاب بإمارة أبوظبي مساء اليوم، ظهرت شيرين عبدالوهاب خلال الحفل وهي حليقة الرأس، في إطلالة بدت غير مألوفة بالنسبة لجمهورها.

ويشار إلى أنه سبق وأصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بيانًا، أعلنت انفصالها رسميًا عن زوجها الفنان حسام حبيب، وجاء البيان كالتالي: «في ضوء ما تداولته المواقع المصرية والعربية، من أخبار تضمنت انفصال النجمة شيرين عبدالوهاب عن زوجها حسام حبيب، أعلنت النجمة شيرين عبدالوهاب أن الانفصال وقع بالفعل، موضحة أن أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعى للخوض في تفاصيل حياتها الشخصية».


تابع البيان: «وتهيب النجمة شيرين عبدالوهاب بالصحافة وجميع وسائل الإعلام احترام حياتها الشخصية، وتحرى الدقة فيما ينشر، وعدم نشر أي أخبار أو مزايدات الغرض منها النيل من شخصها، مؤكدة أن الانفصال حدث في هدوء تام، ولا توجد خلافات بينها وبين طليقها حسام حبيب على الإطلاق، وكل ما ورد من أخبار في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، ويأتى في إطار قلب الحقائق، مؤكدة أنها تكنّ كل الاحترام لحسام حبيب».


وأوضحت شيرين في بيانها: «إن هذا البيان يأتى لحسم الجدل الدائر في هذا الموضوع، ويأتى أيضا في إطار احترامها لجمهورها الذي يساندها دائما في كل المواقف الصعبة التي تمر بها، وأصحاب الأقلام الشريفة الذين يساندون نجاحها دائما».


وأكدت شيرين عبدالوهاب أنها قررت فتح صفحة جديدة مع نفسها ومع جمهورها، مؤكدة أنها وهبت حياتها لفنها وابنتيها «مريم وهنا»، خصوصًا أنها ابتعدت طوال الفترة الأخيرة عن جمهورها وعن حياتها الفنية بعض الشىء، وتنوى العودة بقوة على الساحة خلال الفترة المقبلة، حيث إن لديها مشاريع فنية كثيرة تستعد لها لإسعاد الملايين من جمهورها في الوطن العربى.

 

اخبار شيماء سيف الفنانة شيماء سيف أزمة شيرين عبد الوهاب صور شيرين عبد الوهاب شيرين عبد الوهاب اطلالات شيرين عبد الوهاب

ترشيحاتنا

قمر في كل حالاتك وروحك حلوة.. شيماء سيف تدعم شيرين عبد الوهاب

علاج الإسهال عند الأطفال فى 3 خطوات .. وكيفية تعويض السوائل المفقودة

منح دراسية..المجر تقدم فرص كريمة للحصول على الدكتوراه لأعضاء الجامعات والمراكز البحثية

فيديو جديد يكشف الكثير عن قدرات هيونداي سانتا كروز .. شاهد

آخر المستجدات حول أزمة الأهلي فى مونديال الأندية بالإمارات

ميزة جديدة من آبل تنبهك لوجود قطع الغيار "مزيفة" بـ آيفون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متخافوش عليا.. شيرين عبد الوهاب توجه رسالة لجمهورها

علاوة 7% تبدأ بانقضاء سنة من التعيين.. الشيوخ يزف بشرى للعاملين بالدولة

ماتت مقتولة ولم تنتحر.. صديق سعاد حسني يكشف تفاصيل مقتلها لأول مرة

حلقت شعرها..شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها بأحدث ظهور لها

وزير التعليم لـ "صدى البلد": لا قرار بتعطيل الدراسة في المدارس لمدة أسبوعين

إلغاء سلالم "الدائري" ومواقف الميكروباص نهائيًا.. تفاصيل

ننشر صور وأسماء ضحايا حادث الدهس بالشيخ زايد

نجل رجل أعمال يدهس 4 طلاب أسفل عجلات سيارته بالشيخ زايد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عايز مهر وعربية.. عريس يرفض استكمال الزفاف إلا بشرط غريب

مفعولها عالي.. شاهد شركة تخبز أكبر كعكة حشيش في العالم |صور

بمل بسرعة.. قصة امرأة تزوجت 11 رجلًا وخطبت 28 مرة|صور

رغم تلقيها اللقاح.. أول إصابة بفيروس كورونا بسبب عضة فأر تجارب

فيديو

عدد الفولو والبلوكات.. دوللي شاهين تكشف عن علاقتها بالنجوم على السوشيال ميديا

مبحبش أزعل ماما.. دوللي شاهين: بفضل عائلتي على أي حاجة في الدنيا

حلقت شعرها زيرو.. رسالة من شيرين عبد الوهاب: متخافوش عليا

٢٥ ديسمبر.. تحذير من كارثة عالمية في هذا الوقت

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ