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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

على الزيرو.. فنانات حلقن شعرهن وآخرهن شيرين عبد الوهاب.. فيديوجراف

صدى البلد

هناك الكثير من النساء اللائي قمن بقص الشعر بعد الانفصال عن أزواجهن، وكانت أقربهن الفنانة شيرين عبد الوهاب، ومن قبلها الفنانة أصالة نصري التي فاجأت متابعيها بأنها تخلت عن شعرها الطويل، وقامت بقصة جرسون.

شاهد الفيديو:


وظهرت النجمة شيرين عبد الوهاب باطلالة صادمة لجمهورها في حفلها الذي يقام حاليا في أبو ظبي وفاجأت شيرين عبد الوهاب الجمهور بعدما قامت بإزاله شعر رأسها بالكامل؛ لتكون بداية جديدة .
وقالت شيرين عبد الوهاب " أنا جامدة متخافوش عليا، جامدة بيكم، بحبكم ليا، يا عمري يا حياتي، بموت فيكو".


وتابعت  "أنا بحبكم أوى، أنتم كل حاجة ليا فى الدنيا دى، أنا عندى أمى وبناتى وأنتم، ربنا يخليكم ليا"
واقتربت أغنية "كلها غيرانة" لـ شيرين عبد الوهاب، من حاجز الـ10 ملايين مشاهدة عبر القناة الرسمية على موقع اليوتيوب.
ولمزيد من التفاصيل حول فنانات ظهرن بلا شعر آخرهن شيرين شاهد الفيديو التالي..

شاهد الفيديو:

بقص الشعر اصالة نصرى شيرين عبد الوهاب كلها غيرانة موقع اليوتيوب

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