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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع 8 عناصر إجرامية فى مواجهات مع الشرطة خلال أسبوع

جثة
جثة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى .

أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواءعلاء سليم مساعد وزير الداخلية عن إستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية") ، (السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية") وضُبط خلالها (64) متهما، وبحوزتهم (40 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة –  59 قطعة سلاح أبيض).

وتم ضبط (32) قضية إتجار بالمواد المخدرة وتنفيذ (3824) حكما قضائيا متنوع وضبط (2) تشكيل عصابى ضما (6) متهمين إعترفوا بإرتكاب (2) حادث.

وفى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن مصرع (8) عناصر إجرامية شديدة الخطورة وضبط (483) عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة – الغربية – الإسكندرية – الدقهلية – كفر الشيخ – القليوبية – السويس – الشرقية – المنيا – المنوفية – قنا – دمياط – البحيرة – سوهاج – جنوب سيناء – الأقصر – أسوان – بورسعيد – البحر الأحمر – الفيوم – مطروح – الإسماعيلية – بنى سويف) ، وبحوزتهم (257 قطعة سلاح نارى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة المتنوعة) ، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (سلاح – سرقة - مخدرات – شروع فى قتل).

فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة تم ضبط (726) قطعة سلاح نارى أبرزها (2 رشاش جرينوف - 84 بندقية آلية – 95 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 78 مسدس – 467 فرد محلى – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – 160 خزينة –  1271 قطعة سلاح أبيض) وضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بداخلها ( 16 مسدس– أدوات وأجزاء التصنيع).  

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة تم ضبط (6) تشكيل عصابى ، ضموا (24) متهم ، إرتكبوا (30) حادث سرقة متنوعة وضبط (77) قضية أحداث وإعادة (9) سيارات مُبلغ بسرقتها وكشف غموض (61) حادث متنوع ، أبرزهم (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد ، إنتحال صفة) وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (74) متهماً.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (379653) حكم قضائى بإجمالى (30394) محكوم عليه ، وذلك على النحو التالى: (1383) حكم جناية و(133432) حكم حبس و(193208) حكم غرامة و(51630) مخالفة.

أجهزة وزارة الداخلية مستوى الجمهورية الحملات الأمنية قطاع الأمن المركزى وزارة الداخلية قطاع الأمن العام

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