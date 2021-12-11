انهيار بمنزل وحريق آخر... قرارات عاجلة من تضامن الإسكندرية لإغاثة المتضررين

شهدت مدينة الإسكندرية انهيار عقار بحي الجمرك، وحريق بمنزل بحي غرب الإسكندرية، أسفر عن وفاة مسنة وطفلة وإصابة ثلاثة آخرين.

البداية كانت بلاغًا ورد إلى مديرية التضامن في الإسكندرية من غرفه عمليات المحافظة بوجود حريق بسبب انفجار انبوبه غاز بالعقار رقم ٩٦ ش محي الدين متفرع من ش مسجد سلطان راغب تابع حي غرب.

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وبناء على تعليمات الدكتورة ماجدة جلاله مدير المديرية، توجه مسؤول الإغاثة بالمديرية ورئيس قسم الحماية بإداره غرب وعدد من المسئولين بمؤسسة التكافل الاجتماعي وفريق الإغاثة بجمعية الهلال الاحمر المصري لمعاينه النكبة وتبين ان العقار مكون خمسه ادوار والانفجار في الدور الرابع والخامس وأسفر عنه وفاه مسنة وطفلة، واصابه ثلاثة وتم نقلهم الي المستشفى الميري.

وتبين أن العقار مكون من ٣ شقه مقيم بالعقار اربعه اسر بواقع ١٥ فرد، وتم اخلاء العقار وعقار رقم ٩٩ امامة وبه عدد ثلاثة أسر بواقع ١٥ فرد والعقار المجاور رقم ٩٨ ويقيم به أربعه أسر بواقع ١٧ فرد.

وقد تم توزيع ١٦ بطانية على ٧ أسر من المتضررين من الاخلاء الاداري كما تم توزيع وجبات غذائية، وتم عمل الابحاث الاجتماعية من خلال مؤسسه التكافل لتقديم المساعدات الاستثنائية وجاري عمل الابحاث واستكمال المستندات لصرف مساعده الإعاشة والوفاه والاصابة وخسائر الممتلكات من صندوق الإغاثة بالمديرية وفقا للوائح والقوانين.

وفي سياق متصل، وردت إشارة إلى التضامن الاجتماعي في المديرية، بانهيار أجزاء من عقار رقم ٤ بشارع الصحن متفرع من شارع الموازيني بحي الجمرك، وبناء على توجيهات الدكتورة ماجدة جلاله مدير، وكيل الوزارة توجه فريق الإغاثة للمعاينة وتبين ان العقار مكون من أرضي وثلاثة ادوار علوية وانهيار العقار من الداخل وخالي من السكان فيما عدي اسرتين في شقه بالدور الأرضي.

وأخطرت الأسرتين بإحضار المستندات ومحضر الشرطة لصرف تعويضات الإغاثة بالمديرية.