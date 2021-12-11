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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وادي التعلم والإبتكار

انشاء جامعة عين شمس الأهلية بمدخل العاصمة الإدارية ..تفاصيل

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

 وقعت جامعة عين شمس  بروتوكول تعاون مع  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لبناء جامعة عين شمس الأهلية  بمدخل العاصمة الإدارية من طريق العين السخنة علي مساحة ١٩٢ فدان بقيمه اجمالية ١٨ مليار جنية علي ثلاث مراحل. 

 

وذلك بحضور الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس.


جدير بالذكر أن جامعة عين شمس الأهلية ستقام وفقا لرؤية غير تقليدية بمسمي وادي التعلم والإبتكار حيث تعتمد بالأساس علي ربط التعليم والبحث العلمي بالصناعة ومتطلبات سوق العمل من خلال واحة التكنولوجيا بما تحتويه من مراكز أبحاث وحاضنات التكنولوجيا والشركات الناشئة من خلال الشراكة مع شركاء الصناعة وذلك علي مساحة ٣٠ فدان تعمل جنبا إلي جنب مع منظومة التعليم والتدريب والبحث العلمي للبرامج الأكاديمية المحفزة للشباب المبتكر سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا ووفقا لمتطلبات السوق المحلي والإقليمي والعالمي.


شارك ا.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس فى المُنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي (GFHS) خلال جلسة بعنوان" البرامج البينية ضرورة للمستقبل" بمشاركة البروفيسور السير مجدى يعقوب مؤسس مؤسسة مجدى يعقوب لأمراض القلب، ا.د. هشام العسكرى أستاذ الاستشعار عن بعد وعلم نظم الأرض، ا.د. أحمد السيراجى القائم بعمل عميد كلية الهندسة جامعة لينكولن المملكة المتحدة، د. دينا فام جامعة التكنولوجيا سيدنى، د. اناجريشتنج سولدر جامعة هارفارد.


واكد ا.د. محمود المتيني اهمية  البرامج البينية بوصفها من أهم التوجهات التي ظهرت في كثير من الجامعات العالمية والعربية، وتكمن أهمية هذه النوعية من البرامج في أنها تساعد في حل مشكلات واقعية من خلال تكامل أكثر من تخصص علمي، وتناسب احتياجات ومتطلبات سوق العمل الحالي، و تعمل علي إزالة الحواجز بين المعرفة النظرية و التطبيق العملي لها، كما تطور هذه البرامج مهارات التفكير البيني لدي الطلاب بحيث يكونون قادرين علي تحليل رؤي من منظورات مختلفة و قادرين علي الإبداع في مجالات متكاملة. 

                             
 وقد أوضح رئيس جامعة عين شمس اختلاف  البرامج البينية عن البرامج متعددة التخصصات، فالبرنامج البيني يسمح بالتكامل بين أكثر من تخصص علمي واحد للوصول إلي برنامج له هوية مستقلة عن التخصصات المكونة له، ويعرض البرنامج مقررات تختلف بشكل كبير عن المقررات التي تقدمها التخصصات المشتركة فيه، أما البرامج متعددة التخصصات فهي برامج تعتمد علي إضافة تخصص جديد إلي تخصص دراسي قائم و قد يكون التخصصان رئيسيان أو تخصص رئيس و تخصص فرعي، و تعتمد البرامج متعددة التخصصات علي دراسة موضوعات من وجهات نظر مختلفة و المقررات المقدمة في هذه البرامج هي مزيج من المقررات التي تدرس في كل تخصص منهم علي حدا .                                                      

جامعة عين شمس الهيئة الهندسية جامعة عين شمس الأهلية العاصمة الادارية العين السخنة

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