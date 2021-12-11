ثلاثية الأبعاد.. كاتب صحفي: استراتيجية مصر للتغير المناخي تشمل هذه المحاور

قال الكاتب الصحفى على السيد ، إن وضع مصر لاستراتيجية التغير المناخى اشتمل على محاور تبطين الترع عن طريق تحلية ومعالجة للمياه ثلاثية الأبعاد؛ إضافة لزراعة المحاصيل التى تكون استهلاكها أقل .

وأوضح على السيد ، خلال استضافته ببرنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية mbc مصر، أنه فى حال وجود استراتيجية عالمية وقوانين ملزمة واضحة ضد التغير المناخى سيحد هذا من الانبعاثات الحرارية الملوثة فى دول العالم .



وأشار على السيد، إلى أن العالم تحكمه الدول الصناعية الكبرى وهى التى صنعت الحروب الكبرى ومنها الحرب العالمية الأولى ، الثانية وتستخدم الموارد بشكل مفرط مما يؤثر بدوره على الكوكب وما ينتج عنه من حرق غابات ، غرق المدن.