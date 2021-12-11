فتاوى تشغل الأذهان.. ابني لا يصلي فماذا أفعل معه؟ الشك في الصلاة وحكم نسيان ركعة بعد الانتهاء منها.. دار الإفتاء تكشف حكم تجميد البويضات وشروطها

ابني لا يصلي فماذا أفعل معه؟

الشك في الصلاة وحكم نسيان ركعة بعد الانتهاء منها

دار الإفتاء تكشف حكم تجميد البويضات وشروطها

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى والأحكام التى تشغل بال كثير من الناس نستعرض أبرزها في التقرير التالي.

تلقى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، سؤالا تقول صاحبته: “ابني عنده 14 سنة ولا يصلي فماذا أفعل معه؟”.

وأجاب الدكتور علي جمعة عن السؤال قائلا: “أول أمر وهو مجرب ادع له أن يهديه الله، فاعط المخلوق لخالقه”.

وتابع علي جمعة: "عليك ألا تملي ولا تكلي في أمره بالصلاة بكل حيلة، فمرة لا يستجيب ومرة أخرى سيستجيب فنحن عندنا 5 صلوات في اليوم، قال تعالى “وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ”.

وأضاف علي جمعة: “نقول للأهل إنه ينبغي أمر الأطفال بالصلاة لسبع ونشدد عليهم في هذا الأمر لعشر، ونظهر لهم أننا زعلانين لأنهم لا يصلون وبعد ذلك تأتي الأمور”.

ابني لا يصلي إلا بالإكراه.. فماذا أفعل؟

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا يقول صاحبه: “ابنى عمره 17 سنة ولا يريد أن يصلى إلا بالزعيق وردوده مستفزة وإن استجاب وصلى يصلى بسرعة.. فماذا أفعل؟”.

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على “يوتيوب” عن السؤال قائلا: “سواء صلى ابنك بسرعة أو ببطء فالمهم أنه يصلي”.

وأضاف أمين الفتوى: “طلب منا أن نعود الأطفال على الصلاة منذ الصغر -وهذا توفيق من الله- ولكن واحد عمره 17 سنة فأمر ضربه صعب، ولابد أن تتعامل معه بحكمة، وتكون أنت مقام القدوة بالنسبة له، وتحببيه فى الصلاة وتذكره بالله من حين لآخر”.

وأشار أمين الفتوى، إلى أنه “لو صلى بسرعة فاتركه يصلى لأن المهم أن يتعود أن تكون الصلاة فى حياته، وحاول ألا تكون ردود أفعالك معه منفرة تزيده نفورا عن الصلاة، لأننا نريد أن نحببه ونجذبه”.

كيفية تعليم الصلاة للأطفال

حثَّ الإسلام، الآباء والأمهات بالإحسان للأطفال والعمل على حسن تربيتهم وتنشئتهم تنشئة قائمة على الأخلاق الفاضلة، وعلى أداء العبادات، ويكون ذلك عبر تعويدهم على الصلاة، وتعليمهم إياها، وأمرهم بأدائها بعد التعلم، والدليل على ذلك ما ورد في الحديث النبويّ الشريف: «مُروا أولادَكم بالصلاةِ وهم أبناءُ سبعِ سنينَ، واضرِبوهم عليها وهم أبناءُ عشرٍ، وفرِّقوا بينَهم في المضاجعِ»، كما يُمكن غرس الصلاة في نفوس الأطفال منذ سن مبكرة، وذلك من خلال شراء ملابس الصلاة للبنت، وتخصيص سجادة صلاة للولد، فهذه من أبسط الطرق وأيسرها لتحبيب الطفل بالصلاة.

الشك في الصلاة وحكم نسيان ركعة بعد الإنتهاء منها

الشك في الصلاة .. الأمر الذي يشغل بال كثير من الناس إن لم يكن كل الناس تعاني منه، حينما يقدم إلى الصلاة فينسى أو يشك في الصلاة أو كم عدد الركعات التي صلاها، فيسأل عن حكم الشك في الصلاة وعند نسيان ركعة وكيف يكمل صلاته؟

حكم الشك في نسيان ركعة في الصلاة

سؤال أجاب عنه الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فيديو منشور له على قناة دار الإفتاء عبر "يوتيوب".

وأجاب وسام، قائلًا: "أنت بهذا لديك وسواس، ومعنى ذلك أن الأمر يتكرر حتى وصل إلى مرحلة الوسوسة، وعليك ألا تلتفت إلى هذه الوسوسة وصلاتك صحيحة تامة ولا شيء عليك".



حكم الشك في عدد الركعات بعد الانتهاء من الصلاة

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بـ دار الإفتاء، إنه في حال شك المُصلي في عدد الركعات، التي أداها، فنسي ما إذا كان قد صلى ثلاث ركعات أم أربعة فعليه أن يبنـي علـى اليقين وهو الأقل.

وألمح «عويضة» في إجابته عن سؤال: « أشك دائمًا في عدد الركعات وأنا أصلي، ما إذا كنت قد صليت ثلاث ركعات أم أربع، فهل أعيد الصلاة؟»، إلى أنه إذا شك المُصلي في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاث ركعات أم أربـع؟ فيجب عليه أن يبنـي علـى اليقين وهو الأقل أي الثلاثة مثلا ثم يأتي بالرابعة إن كانت الصلاة رباعية ثم يسجد سجدتين للسهو.

ونبه على أن هذا إذا لـم يكن عنـده ظـن غالـب فإن كـان عنده ظن غالب بني على غالب ظنه وإن كان الأكثر عددًا، منوهًا بأنه إذا كان هذا أمرًا طارئًا وليس متكررًا فيبني على اليقين وهو الأقل، إلا إذا كان هذا الأمر متكرر دائمًا فهذا يعني أن الشخص لديه وسوسة.



كثرة النسيان في الصلاة

قال الشيخ علي فخر، مدير الحساب الشرعي بدار الإفتاء المصرية، إن هناك 4 أمور بها يستطيع الإنسان التخلص من مشكلة السهو والنسيان في الصلاة.

وأوضح «فخر»، خلال فتوى مسجلة له عبر صفحة دار الإفتاء، في إجابته عن سؤال: «عندما أقرأ سورة الفاتحة أثناء الصلاة، يحدث لي سهوا، وأشك فيما لو كنت نسيت قراءتها أم لا، فما حُكم نسيان قراءة سورة الفاتحة أثناء الصلاة؟»، أن علاج كل هذا يتمثل في أربعة أمور، أولها استحضار عظمة الله سبحانه وتعالى في الصلاة.

وأضاف: "ثانيًا أن يُحاول المُصلي التركيز فيها، وثالثًا عدم الانشغال بشواغل الدنيا، إذا ما دخل في الصلاة، ورابعًا بأن يُقبل على الله سبحانه وتعالى".



إذا نسيت ركعة في الصلاة ماذا أفعل

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه فيما أرشدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عند الشك في عدد ركعات الصلاة، فإننا نبني على اليقين أو الأقل.

وأوضح «شلبي» في إجابته عن سؤال: «ماذا تفعل إذا شكّكت فى عدد الركعات أثناء الصلاة؟»، أنه إذا شك الشخص في عدد الركعات التي صلاها، إذا ما كانت ركعتين أم ثلاثاً، فعليه أن يبني على الأقل وهما ركعتان، منوهًا بأننا نبني على العدد اليقين أو الأقل، ثم يسجد سجدتين للسهو قبل التسليم.

واستشهد بقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى أَرْبَعًا أَوْ ثَلَاثًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ ثُمَّ لِيَقُمْ فَيُصَلِّي رَكْعَةً ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ».



حكم زيادة ركعة في الصلاة

قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه فيما أرشدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عند الشك في عدد ركعات الصلاة، فإننا نبني على اليقين أو الأقل.

وأضاف الشيخ محمد عبد السميع، فى إجابته عن سؤال ورد إليه خلال فيديو عبر صفحة دار الإفتاء على فيس بوك، مضمونه: "ماذا أفعل عند شكي في صلاتي بالزيادة أو النقصان؟"، أنه إذا شك الشخص في عدد الركعات التي صلاها، إذا ما كانت ركعتين أم ثلاثا، فعليه أن يبني على الأقل وهما ركعتان، منوهًا بأننا نبني على العدد اليقين أو الأقل.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن من شك فى عدد ركعات صلاته فإذا كان الوسواس نادرًا فعليه أن يبني على الأقل، فمن شك هل أنه فى الركعة الثانية أم الثالثة فيعتبر أنه فى الركعة الثانية ويأتى بالركعة الثالثة والرابعة، أما لو كان فى هذا الوسواس كثيرًا ويأتي له فى كل صلاة فعليه أن يبني على الكثير، أى من شك أنه فى الركعة الثانية أم الثالثة فتكون الثالثة ويأتى بالرابعة حتى تنتصر على الوسواس فلا تعيد وتزيد فى الصلاة ويحصل لك وسواس قهري يؤدي بك إلى أن تترك الصلاة.

وتابع الشيخ محمد عبد السميع: "فلو كان هذا الحال متكررا كثيرًا فعليك أن تبني على الكثير أما لو كان نادرًا أو قليلا فتبني على القليل".



حكم من سلم في الركعة الثالثة

ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، سؤال يقول صاحبه: “صلى الإمام صلاة المغرب ركعتين وسلم وتحدثنا وقام فأكمل الركعة الثالثة ما الحكم؟”.

وأجابت اللجنة، أن الصلاة صحيحة طالما كان الإمام ناسيا ولم يذكره أحد إلا بعد انتهاء الصلاة, والمستحب له بعد أن أتى بالركعة الثالثة أن يسجد سجدتين للسهو طالما كان كل ذلك لم يغادر فيه المصلون المسجد أي لم يكن الفصل طويلا بين الصلاة والرجوع إليها.

وأوضحت، أن هذا حدث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً لَا نَدْرِي أَزَادَ أَوْ نَقَصَ فَسَأَلَ، فَحَدَّثْنَاهُ فَثَنَى رِجْلَهُ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: «لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ لَأَنْبَأْتُكُمُوهُ، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، وَأَيُّكُمْ مَا شَكَّ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَتَحَرَّ أَقْرَبَ ذَلِكَ مِنَ الصَّوَابِ، فَيُتِمَّ عَلَيْهِ وَيُسَلِّمَ وَيَسْجُدَ سَجْدَتَيْنِ».

دار الإفتاء تكشف حكم تجميد البويضات وشروطها

أثارت الفنانة شيرين عبد الوهاب، الجدل خلال الساعات الماضية، بعد تصريحات تخص انفصالها عن المطرب حسام حبيب، وأكدت أنها كانت ترغب في تجميد البويضات، ولكن رفض زوجها.

حكم تجميد البويضات

ونبرز في هذا التقرير، رأي دار الإفتاء المصرية، في تجميد البويضات وضوابط عملية التجميد، منوهة أن عملية تجميد البويضات جائزة، وليس فيها محظور شرعي إذا ما تمت وفق ضوابط معينة.

وقالت دار الإفتاء، في ردها على حكم تجميد البويضات، إنه من المقرر شرعًا أنَّ طلب الإنسان للذرية مشروع؛ قال تعالى حكاية عن سيدنا زكريا عليه السلام: ﴿قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾ [آل عمران: 38]، وقال تعالى: ﴿وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾ [الأنبياء: 89].

شروط تجميد البويضات

وذكرت دار الإفتاء، أن عملية تجميد البويضات الهدف منها الحفاظ على إمكانية الحمل في المستقبل حفظًا للنسل؛ وقد أجازها العلماء بالضوابط التالية:

1. أن يكون الدافع لعملية تجميد البويضات مشروعًا، وأن يكون موجودًا وقت عملية التجميد.

2. أن تحفظ البويضة المخصبة بشكل آمن يمنع اختلاطها عمدًا أو خطأً.

3. أن تتم عملية التخصيب بين زوجين، بدخول البويضة المخصبة في المرأة وهي ما تزال زوجة له.

4. ألا يتم وضع البويضة المخصبة في غير رحم صاحبة البويضة.

معنى تجميد البويضات

وأوضحت أنه من المعروف أنَّ عملية تجميد البويضات من مكملات عملية طفل الأنابيب التي استقرت الفتوى على مشروعيتها بناءً على أنَّها من باب العلاج للإنجاب، والأصل مشروعية العلاج والتداوي، وعملية تجميد البويضات قد يكون الدافع لها مباحًا وقد يكون ممنوعًا شرعًا؛ لذا أجازها العلماء بالضوابط السابقة؛ حفظًا للنسل.

كيفية تجميد البويضات

قال الدكتور جمال أبو السرور، رئيس مركز الدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر، إن مسألة تجميد البويضات بالنسبة للمرأة موجود في مصر ومعمول به وليس حديثا.

وأضاف أبو السرور، في تصريح لـ “صدى البلد”، أن هناك العديد من الفتيات والنساء قمن بإجراء عملية تجميد البويضات بسبب ظروف يتعرضن لها وموقف الشريعة من ذلك لا يحرمها طالما تستعمل في نطاقها الطبيعي الشرعي.

وأشار إلى أن عملية تجميد البويضات للمرأة تتم في حالتين : الأولى عند إصابة الفتاة بمرض كالسرطان وبسبب تلقيها للعلاج الكيماوي فإنها تتعرض للعقم وبالتالي تجري هذه العملية لحين رغبتها في الزواج أو الإنجاب مستقبلا.

وأوضح أن الحالة الثانية حينما تتقدم المرأة في العمر ويتأخر زواجها فإنها تقوم بإجراء هذه العملية حتى أن تقدم بها العمر أكثر ثم تزوجت ولم تنجب بشكل طبيعي تقوم بعملية التلقيح أو الحقن المجهري من خلال البويضة المجمدة من أجل الإنجاب.

وأشار إلى أن التعامل مع البويضة المجمدة لا بد أن يكون في إطار العلاقة الشرعية القائمة بين الزوج والزوجة وليس غيرهما وما عدا ذلك فإنه يحرم شرعا.

كانت إحدى الفتيات تدعى ريم مهنا، نشرت فيديو لها على السوشيال ميديا أعلنت عن إجرائها عملية تجميد البويضات لأنها تريد الزواج بعد سن الثلاثين.