وزير الإسكان يوقع مذكرة تفاهم لإنشاء مستشفى عالمي بالعاصمة الإدارية.. غدا

يشهد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، غدا توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مستشفى عالمى على أعلى مستوى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد العميد خالد الحسينى المتحدث الرسمي، باسم العاصمة الإدارية الجديدة، أن العاصمة الإدارية أولى المدن الذكية فى مصر وتعتمد على أسلوب حياة ذكى ومختلف جداً وتقدم خدمات متميزة للمواطنين، مشدداً على أن اى مواطن مقيم فى العاصمة سيشهد تطور على كافة المستويات.

وأوضح “الحسيني” فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أن منظومة الركن بالعاصمة الإدارية ستكون ذكية وسيعلم المواطن ساعات الذروة وأماكن الركنات المتاحة من خلال الأبليكيشن، بالإضافة إلى أن شبكة المرور والطرق بالعاصمة ذكية جداً ، ويتم متابعة الطرق وتأمين العاصمة الإدارية بكاميرات الدرون الذكية، وذلك من خلال التطبيقات الذكية الموجودة فى العاصمة الإدارية.

وأضاف، أن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية بها 6 آلاف كاميرا بمواصفات خاصة، متطورة ومزودة بوسائل للتتبع وحفظ الصور والوجوه، فى محاولة لرفع درجات الأمان داخل العاصمة، بجانب تواجد أعداد من طائرات الدرون للمراقبة، والتعامل السريع مع الحوادث، والتى ترتبط بمركز تحكم وسيطرة أمنى.