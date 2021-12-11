مروان حمدي يدرك التعادل لمنتخب مصر في شباك الأردن

تمكن منتخب مصر، من تسجيل الهدف الأول في شباك نظيره الأردني، في المباراة التي تقام على ملعب استاد الجنوب القطري ضمن منافسات الجولة المؤهلة لدور نصف نهائي بطولة كأس العرب.

وتعادل مروان حمدي للفراعنة في الدقيقة 45 من عمر المباراة عن طريق رأسية من داخل منطقة الجزاء.

تفاصيل الشوط الأول



استطاع منتخب مصر أن يشكل هجمة أولى على مرمى منتخب الأردن في الدقيقة الخامسة عن طريق أحمد فتوح الذي راوغ ومرر كرة لزيزو الذي تحرك من الجبهة اليسرى ومرر عرضية خطيرة ولكن مرت بسلام على الأردن.

وحاول منتخب الأردن اختراق دفاع منتخب مصر ولكن يبدو أن اللاعبين في حالة تركيز كبيرة، جعلت لاعبي الأردن يلجأون للتسديد من الخارج، ولكن الشناوي حصن منيع.

وشكل منتخب مصر هجمة اخرى ولكن من الجبهة اليمنى هذه المرة، عن طريق عمر كمال ومصطفى فتحي اللذان شكلا ثنائي رائع ولكن انتهت الكرة مثل الهجمة الأولى.

وفي أول هجمة للمنتخب الأردني سدد يازين لاعب الفريق كرة صاروخية لم يتمكن الشناوي أن يتصدي لها لتسكن الشباك ويتقد الاردن 1-0.

وتألق محمد الشناوي في كرتين متتاليتين وانقذ مرمى منتخب مصر من هدف مؤكد في الدقيقة 22 من عمر المباراة.



تشكيل منتخب مصر:

محمد الشناوي 1 أحمد ياسين ٢ محمود الونش ١٥ عمر كمال ٣ أحمد فتوح ١٣ عمرو السولية ٣ حمدي فتحي ٥ حسين فيصل ٢٠ مصطفي فتحي ٨ أحمد سيد زيزو ٢١ مروان حمدي

وضم تشكيل الأردن كل من:



حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى

خط الدفاع : محمد أبو حشيش – هادي الحوراني- عبد الله نصيب ديارا – إحسان حداد

خط الوسط : علي علوان – نور الدين الروابدة – بهاء عبد الرحمن – محمد أبو زريق شرارة – محمود مرضي

خط الهجوم : يزن النعيمات.